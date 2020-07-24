Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
24 июля 2020 10:17
120
Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.
«Направление, темп работы нам всем был задан Президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития демографии, но и инициировавший внесение поправок в Конституцию», — сказал он.
За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам, в том числе по ипотеке.
Еще один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи получали во время пандемии. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что инициативу нужно развивать — и законодательно защитить гарантированный минимальный доход граждан от списания за долги.
Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учет, потому что средние цифры зачастую не совпадают с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.
Также депутаты фракции «Единая Россия» планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников – их предлагают дисквалифицировать на срок до года или до двух лет при повторном нарушении, а также штрафовать за некорректное поведение в отношении граждан.
Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.
Ранее Неверов сообщал, что единороссы ждут от Правительства положительный отзыв на законопроект, регулирующий лекарственный оборот. Его принятие позволит улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке, в том числе, избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.
Фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе максимально оперативно принимались все необходимые законы для поддержки наших жителей и предприятий региона в связи с пандемией, рассказал руководитель «единороссов» в региональном законодательном собрании Александр Живайкин.
«Были пересмотрены финансовые расходы областного бюджета и назначены выплаты в поддержку семей с детьми, безработных граждан, медицинских и социальных работников. Изыскана возможность вернуть ежемесячные выплаты ветеранам труда Самарской области и всем тем, кто получал эти выплаты ранее, до 1 марта 2017 года. Для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, увеличили размер денежной выплаты по социальному контракту с 10 до 35 тыс. рублей, что, по нашему мнению, позволило многим гражданам в период самоизоляции приобрести компьютерную технику, необходимую для получения профессионального образования в дистанционной форме. А по окончании обучения - использовать ее для трудоустройства по принципу «удаленное рабочее место».
Для предприятий - субъектов малого и среднего бизнеса были определены разнообразные меры поддержки и предусмотрены средства из областного бюджета, где это требовалось.
Ряд законов я назвал бы «организационными» - они не менее социально значимы, чем денежные. Мы расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, и круг вопросов, по которым эта помощь может быть оказана; максимально упростили порядок получения выплат, о которых речь шла выше, а также предоставили первоочередное право на прием в детские сады детям медицинских работников первичного звена и скорой помощи – чьи родители продолжают находиться в зоне повышенного риска в борьбе с пандемией», - подчеркнул Живайкин.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
24 июля 2020 10:17
Фракция партии в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней. За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых... Политика региона
113
23 июля 2020 22:06
Нельзя проводить полную аналогию с общероссийским голосованием по конституции, поскольку оно проходило летом во время каникул, когда школьные здания были пусты... Политика региона
358
23 июля 2020 21:59
Президенты России и США выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия, а также подтвердили необходимость российско-американских... Политика региона
378
Выборы в Самарской области
18 июля 2020 12:01
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
696
3 июля 2020 12:49
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
693
2 июля 2020 17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно. Выборы в Самарской области
1571
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
587
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1065
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
970
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1632
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1492
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1522
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2123
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3808
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3286
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4193
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4327
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4362
Мероприятия