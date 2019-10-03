Ожидаемый переход прокурора Самарской области в Москву состоялся
3 октября 2019 10:56
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30 сентября 2019 года подписан указ президента РФ о переводе Константина Букреева на должность Московского межрегионального транспортного прокурора.
В Самаре Букреев проработал с осени 2016 года, изначально предполагалось, что должность в нашем регионе для него станет лишь ступенькой в его карьерной лестнице на федеральный уровень. Обязанности прокурора Самарской области исполняет первый зам Игорь Харитонов — его же называют главным претендентом на это кресло, пишет СО ОНЛАЙН.
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