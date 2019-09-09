На территории Самарской области полицейские обеспечили порядок и безопасность в единый день голосования

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В период подготовки и проведения единого дня голосования сотрудниками Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области в полном объеме обеспечены общественный порядок и безопасность граждан на выборах различного уровня. Осуществлялась охрана 234 Участковых избирательных комиссий.Для охраны правопорядка на избирательных участках было задействовано более 800 сотрудников органов внутренних дел. Также были привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.В результате принятых мер нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги выборов, не допущено. После закрытия участков сотрудниками полиции проведена безопасная транспортировка избирательных бюллетеней и документации в территориальные избирательные комиссии.Вместе с тем полицейские, задействованные на избирательных участках, также приняли участие в голосовании.Руководство Избирательной комиссии самарской области положительно оценило работу представителей МВД России, выполнявших служебные обязанности во время подготовки и проведения выборных кампаний на территории губернии, сообщает облМВД.