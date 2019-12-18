Дмитрий Азаров обсудили с машиностроителями аспекты участия предприятий в нацпроектах
18 декабря 2019 18:48
6
Машиностроение Самарской области благодаря активному внедрению инноваций и заточенности на выпуск востребованной продукции является одной из самых динамично растущих отраслей экономики. В этой сфере работает более трехсот предприятий, где трудится 13% трудоспособного населения региона – 134 тысячи человек.
Как было отмечено, главная цель предприятий комплекса на данный момент – выход на качественно новый уровень мировой конкурентоспособности. Эта задача активно решается благодаря федеральным программам и мерам господдержки по национальным проектам, инициированным Президентом России Владимиром Путиным – «Производительность труда и поддержка занятости» и федеральный проект «Промышленный экспорт», входящий в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Регион стал одним из шести пилотных по реализации приоритетной программы повышения производительности труда. Первопроходцем стал Средне-Волжский механический завод, который уже более трех лет в проекте. Здесь активно занимаются развитием человеческого потенциала и рабочей среды, что влечет за собой повышение производительности труда и улучшение качества продукции. Так, по информации министерства промышленности и торговли региона, за три года на основном процессе СВМЗ производительность труда выросла на 30%, а в среднем по предприятию – на 19%. Так называемое незавершенное производство сократилось в 45 раз, а время протекания процесса – более чем в тысячу раз.
По словам генерального директора СВМЗ Николая Липченко, по итогам 2019 года предприятие планирует еще увеличить производительность. «Сейчас мощная работа идет по развитию новых секторов, – говорит он. – У нас появилось желание увеличить объем выручки, и, соответственно, прибыли».
Значительных успехов добились и другие предприятия, которые участвуют в нацпроекте: «Пегас-Агро», АКОМ, «Продмаш». Заметные изменения фиксируют и на чапаевском АО «Полимер», которое вступило в проект в 2018 году. Внедрение принципов бережливого производства, обучение персонала в специализированных центрах и запуск пилотных производственных проектов на различных участках, по словам главного инженера предприятия Валерия Нижегородцева, существенно отразились на предприятии.
«Это помогает, – констатирует производственник. – Мы видим увеличение производительности труда, а внедрение «Бережливого производства» сказалось на снижение трудоемкости выпуска продукции и ее себестоимости».
Министерство промышленности и торговли региона ведет системную работу по вовлечению предприятий в контур нацпроекта. До 2024 года в нацпроект планируется включить 250 предприятий. Сейчас, по словам главы минпромторга Михаила Жданова, из 90 предприятий, подавших заявки, уже 65 вошли в число участников проекта. При этом регион превысил целевые показатели, которые были установлены для губернии на 2019 год.
Дмитрий Азаров обратил внимание, что из 30 предприятий, которые входят в региональное отделение «Союза машиностроителей», только десять участвуют в нацпроекте. В то же время, по критериям нацпроекта подходят еще 16. Губернатор поручил министру по каждому предприятию составить «паспорт возможностей» и перспективных проектов, а также провести анализ потенциальных мер поддержки, которые производства могут получить по региональным и государственным программам.
«Давайте посмотрим, оценим возможности, – сказал глава региона. – Это в первую очередь позитивным образом будет сказываться на финансовом благополучии и конкурентоспособности предприятий. Крайне важно, чтобы наша с вами активная работа по этому направлению способствовала повышению благополучия жителей Самарской области, повышению их доходов и, конечно, эффективности работы наших предприятий».
Еще одно важнейшее направление работы – участие в федеральном проекте «Промышленный экспорт». Его цель – увеличить объемы экспорта несерьевых неэнергетических промышленных товаров. Согласно целевым показателям, экспортная составляющая региона с 2,14 млрд долларов в 2017 году должна к 2024-му увеличится в полтора раза – до 3,26 млрд долларов.
За десять месяцев 2019 года эта цифра, по информации областного минпромторга, достигла 2,217 млрд. Наибольший вклад (610 млн долларов) внесли машиностроители, прежде всего АО «АВТОВАЗ».
Участники расширенного совета обсудили аспекты господдержки предприятий машиностроительного комплекса по экспортному направлению, в частности, подробно разобрали механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).
На совете своим опытом участия в нацпроектах поделились представители ведущих компаний машиностроения – АО «Авиаагрегат» и ГК «АКОМ», и Самарский государственный технический университет. Также самарские машиностроители обсудили производственные планы на следующий год, аспекты социальной ответственности бизнеса. Глава региона подчеркнул, что следующий год для всей страны – особый. Он будет посвящен святой для каждого дате – юбилею Великой Победы, а значит социально ответственный бизнес должен уделить особое внимание поддержке ветеранов, тружеников тыла, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 декабря 2019 17:28
Был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нарушений в сфере незаконного использования товарных знаков и маркировки товаров на... Политика региона
87
18 декабря 2019 17:13
Принято решение об установлении на 2020 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Политика региона
103
18 декабря 2019 15:35
Москва обеспокоена продолжающейся экспансией военной инфраструктуры альянса в сторону российских границ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... Политика региона
128
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
642
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
642
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1010
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
400
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
337
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
899
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
689
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
625
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
992
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
331
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
608
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
666
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
907
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2094
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2601
Мероприятия