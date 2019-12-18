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Дмитрий Азаров обсудили с машиностроителями аспекты участия предприятий в нацпроектах

18 декабря 2019 18:48
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Ключевая тема – участие предприятий региона в нацпроектах «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».
В среду, 18 декабря, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расшренном заседании совета Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Ключевая тема – участие предприятий региона в нацпроектах «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Машиностроение Самарской области благодаря активному внедрению инноваций и заточенности на выпуск востребованной продукции является одной из самых динамично растущих отраслей экономики. В этой сфере работает более трехсот предприятий, где трудится 13% трудоспособного населения региона – 134 тысячи человек.

Как было отмечено, главная цель предприятий комплекса на данный момент – выход на качественно новый уровень мировой конкурентоспособности. Эта задача активно решается благодаря федеральным программам и мерам господдержки по национальным проектам, инициированным Президентом России Владимиром Путиным – «Производительность труда и поддержка занятости» и федеральный проект «Промышленный экспорт», входящий в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Регион стал одним из шести пилотных по реализации приоритетной программы повышения производительности труда. Первопроходцем стал Средне-Волжский механический завод, который уже более трех лет в проекте. Здесь активно занимаются развитием человеческого потенциала и рабочей среды, что влечет за собой повышение производительности труда и улучшение качества продукции. Так, по информации министерства промышленности и торговли региона, за три года на основном процессе СВМЗ производительность труда выросла на 30%, а в среднем по предприятию – на 19%. Так называемое незавершенное производство сократилось в 45 раз, а время протекания процесса – более чем в тысячу раз.

По словам генерального директора СВМЗ Николая Липченко, по итогам 2019 года предприятие планирует еще увеличить производительность. «Сейчас мощная работа идет по развитию новых секторов, – говорит он. – У нас появилось желание увеличить объем выручки, и, соответственно, прибыли».

Значительных успехов добились и другие предприятия, которые участвуют в нацпроекте: «Пегас-Агро», АКОМ, «Продмаш». Заметные изменения фиксируют и на чапаевском АО «Полимер», которое вступило в проект в 2018 году. Внедрение принципов бережливого производства, обучение персонала в специализированных центрах и запуск пилотных производственных проектов на различных участках, по словам главного инженера предприятия Валерия Нижегородцева, существенно отразились на предприятии.

«Это помогает, – констатирует производственник. – Мы видим увеличение производительности труда, а внедрение «Бережливого производства» сказалось на снижение трудоемкости выпуска продукции и ее себестоимости».

Министерство промышленности и торговли региона ведет системную работу по вовлечению предприятий в контур нацпроекта. До 2024 года в нацпроект планируется включить 250 предприятий. Сейчас, по словам главы минпромторга Михаила Жданова, из 90 предприятий, подавших заявки, уже 65 вошли в число участников проекта. При этом регион превысил целевые показатели, которые были установлены для губернии на 2019 год.

Дмитрий Азаров обратил внимание, что из 30 предприятий, которые входят в региональное отделение «Союза машиностроителей», только десять участвуют в нацпроекте. В то же время, по критериям нацпроекта подходят еще 16. Губернатор поручил министру по каждому предприятию составить «паспорт возможностей» и перспективных проектов, а также провести анализ потенциальных мер поддержки, которые производства могут получить по региональным и государственным программам.

«Давайте посмотрим, оценим возможности, – сказал глава региона. – Это в первую очередь позитивным образом будет сказываться на финансовом благополучии и конкурентоспособности предприятий. Крайне важно, чтобы наша с вами активная работа по этому направлению способствовала повышению благополучия жителей Самарской области, повышению их доходов и, конечно, эффективности работы наших предприятий».

Еще одно важнейшее направление работы – участие в федеральном проекте «Промышленный экспорт». Его цель – увеличить объемы экспорта несерьевых неэнергетических промышленных товаров. Согласно целевым показателям, экспортная составляющая региона с 2,14 млрд долларов в 2017 году должна к 2024-му увеличится в полтора раза – до 3,26 млрд долларов.

За десять месяцев 2019 года эта цифра, по информации областного минпромторга, достигла 2,217 млрд. Наибольший вклад (610 млн долларов) внесли машиностроители, прежде всего АО «АВТОВАЗ».

Участники расширенного совета обсудили аспекты господдержки предприятий машиностроительного комплекса по экспортному направлению, в частности, подробно разобрали механизм корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).

На совете своим опытом участия в нацпроектах поделились представители ведущих компаний машиностроения – АО «Авиаагрегат» и ГК «АКОМ», и Самарский государственный технический университет. Также самарские машиностроители обсудили производственные планы на следующий год, аспекты социальной ответственности бизнеса. Глава региона подчеркнул, что следующий год для всей страны – особый. Он будет посвящен святой для каждого дате – юбилею Великой Победы, а значит социально ответственный бизнес должен уделить особое внимание поддержке ветеранов, тружеников тыла, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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