Дмитрий Азаров и Министр цифрового развития РФ Константин Носков провели большое совещание по развитию информационных технологий

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В понедельник, 9 декабря, с официальным визитом в Самарскую область прибыл министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В день Героев Отечества министр и губернатор регионавозложили цветы к Вечному огню и мемориалу «Куйбышевцы — Герои Советского Союза», а также пообщались с кадетами, которые в этот памятный день несут торжественную вахту на Посту №1.Ключевым событием визита министра стало проведение в региональном Правительстве совещания на тему реализации в губернии национального проекта «Цифровая экономика». Глава региона Дмитрий Азаров и Константин Носков вместе с представителями министерств и ведомств, крупнейших IT-компаний и вузов региона обсудили аспекты цифровизации различных отраслей, реализацию совместных проектов и планы дальнейшего сотрудничества.Программа «Цифровая экономика РФ» была утверждена летом 2017 года, впоследствии по Указу Президента страныПравительство скорректировало программу и на ее основе утвердило одноименный национальный проект. В соответствии с нацпроектом, одним из главных элементов устойчивого экономического развития России должно стать развитие цифровой инфраструктуры, повсеместное внедрение информационных технологий. «Цифра» должна стать неотъемлемой частью как профессиональной деятельности, так и повседневной жизни людей. Именно технологии призваны сделать эффективными и удобными такие сферы, как государственное управление и оказание госуслуг, медицина, образование, оплата товаров и услуг, управление предприятиями, транспортом и энергосистемами.Открывая совещание, министр цифрового развития РФ отметил, что регион делает большие успехи в решении этих задач. «В таких регионах бывать приятно. Самарская область развита не только в области промышленности, но и в области цифровизации, безусловно, есть очевидные успехи».Константин Носков подчеркнул, что в регионе совместно с министерством цифрового развития уже успешно реализован целый ряд важных проектов. Так, например, министр высоко оценил организацию процесса перехода региона на цифровое ТВ: «Мы мониторили ситуацию и не увидели никаких проблем. Была правильно организована работа волонтеров, все удалось провести достаточно мягко и с пользой для наших граждан»,- отметил Министр.Дмитрий Азаров поблагодарил министра за визит на Самарскую землю, тем более в конце года, когда график руководителей федеральных министерств максимально спрессован, а также за поддержку идеи главы региона провести совещание именно в расширенном формате, который позволяет не только детально проанализировать реализацию государственных и региональных программ в области цифровизации, но и представить наиболее перспективные IT-проекты, созданные самарскими разработчиками.О предварительных итогах реализации на территории региона нацпроекта «Цифровая экономика» доложил руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области. Он рассказал, что в области сформированы и действуют пять региональных проектов — «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и «Цифровые технологии».Руководитель департамента отметил, что проект «Информационная инфраструктура» направлен на проведение высокоскоростного интернета в социально-значимые объекты и малые населенные пункты региона. Станислав Казарин доложил, что в 2019 году к широкополосному интернету было подключено 219 учреждений соцсферы, в том числе, образовательных учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных депо. Всего по проекту планируется обеспечить высокоскоростным интернетом порядка 1490 объектов в 890 населенных пунктах области. «Наша задача — до конца 2021 года подключить все муниципалитеты, все ФАПы, все школы в области к высокоскоростному интернету», — подчеркнул Константин Носков.Также Станислав Казарин рассказал, что проект «Информационная безопасность» серьезно укрепил кибер-защиту региона и успешно показал себя в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Новый центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Самарской области стал первым подобным проектом в России. Только за 2018 год центр обработал более 18 миллионов событий, а в период ЧМ по футболу центр не только проанализировал более 3 миллионов событий, но и отразил 72 кибер-атаки. Кроме того, в прошлом году в регионе была введена в эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Центр обработки вызовов размещен в технопарке «Жигулевская долина». Сейчас эта система развернута на территории всех муниципальных образований Самарской области. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в скором времени по этому номеру жители региона смогут сообщать и о коммунальных авариях.Для успешного выполнения задач, которые сегодня стоят перед регионом в области цифровизации, особое внимание уделяется решению кадрового вопроса. На сегодня количество IT-специалистов и даже выпускников вузов профильных специальностей значительно меньше, чем диктуют потребности экономки. По инициативе Главы региона разработан целый ряд решений, призванных справиться с этой задачей, ключевой проект — «Кадры для цифровой экономики». Его результатом должно стать увеличение числа выпускников IT-специальностей в два раза и рост числа людей, проходящих переподготовку по IT-специальностям. По словам Станислава Казарина, уже в 2020 году 11 тысяч человек пройдут переподготовку на IT -специалистов.Станислав Казарин рассказал, что в регионе реализуются программы повышения компьютерной грамотности для людей разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Результат уже есть — например, в прошлом году Самарская область стала третьей в стране по посещаемости единого портала «Госуслуги». К 2021 году доля цифрового взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами госвласти и бюджетными учреждениями региона должна увеличиться до 40%.Говоря о проекте «Цифровые технологии», Станислав Казарин рассказал, что 1 сентября 2018 года в Самарской области начал работу проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и президента Самарского университета Виктора Сойфера. Новая некоммерческая организация взяла на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и бизнеса. На федеральный уровень выводятся два проекта СамГМУ, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями. Речь идёт о телемедицине, предполагающей ипользование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией.«Телемедицина — это когда один специалист сидит в Москве, другой в Санкт-Петербурге, а мы здесь. И таким консилиумом ставится диагноз, обсуждается, в каком обследовании срочно нуждается больной. Мы уже проводим такие консультации. Это занимает 20-30 минут. Вот возможности телемедицины, — отметил председатель Самарской губернской Думы, президент Самарского государственного медицинского университета. — Телемедицина может поднять качество здравоохранения на совсем другой уровень».Еще одна важнейшая задача проектного офиса — продвижение самарских IT-разработок и компаний на российский и международный уровень. В ходе совещания представители IT-сообщества и бизнеса представили проекты, реализуемые в регионе, в том числе при поддержке регионального Правительства. Так, директор УФПС Самарской областирассказал о развитии почтовых услуг и реализации совместных проектов с командой региона.В Самарском филиале «Почты России» трудятся более 5 тысяч человек. Они, в том числе, обслуживают более 38% пенсионеров региона. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков: в 2019 году филиал перечислит в бюджет Самарской области более 250 миллионов рублей в виде налоговых отчислений. Александр Вакуленко отметил, что внедрение цифровых технологий позволяет повышать качество работы почтовых отделений. Так, в 2019 году 5 миллионов посылок было вручено клиентам в регионе с помощью электронной подписи. Это позволило сократить время ожидания в почтовых отделениях до 4-х минут, а время обслуживания клиентов — до 2-х минут.«У нас с «Почтой России» выстроено очень тесное сотрудничество. Вместе мы разработали и запустили целый ряд пилотных проектов, в том числе, по оказанию медицинских услуг», — отметил Дмитрий Азаров.Свои проекты представили и ведущие самарские IT-компании. К примеру, председатель совета директоров ООО «НПК «Разумные решения»рассказал о внедрении искусственного интеллекта для управления ресурсами. Такие технологии позволяют повышать эффективность использования ресурсов предприятий на 15-40%. А заместитель директора ООО «АйТи Юниверс» презентовал участникам совещания нейрокомпьютерный тренажёр для реабилитации конечностей. При создании этого тренажёра его авторы разработали собственную платформу нейрокомпьютерного проектирования, которая имеет самый широкий спектр применения.Управляющий ООО «Открытый код»презентовал министру цифрового развития целый спектр передовых разработок, в том числе автоматизированную интеллектуальную систему обнаружения девиантного поведения в музеях. Система помогает уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи. При поддержке Дмитрия Азарова пилотная версия системы апробирована на базе самарского Музея Модерна, а результаты ее работы были продемонстрированы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. «Интересная встреча у меня состоялось с замдиректором по эксплуатации Эрмитажа, который сказал, что у них на сегодняшний день ничего подобного в этой области не работает, — рассказал Олег Сурнин. — На днях наша система будет установлена в одном из помещений музея».Дмитрий Азаров добавил, что система заинтересовала не только руководство Эрмитажа, но и ряд других ведущих музеев. «Проект уникальный, надеюсь, внедрение в Эрмитаже будет успешным», — сказал Глава региона.Директор НП «Геоинформспутник»представил проекты в области управления развитием территорий на основании больших геоданных. Программный продукт компании позволяет предлагать, просчитывать и моделировать решения в области «Умного города» на основе геоданных и картографии. У компании есть целый ряд проектов, которые успешно применяются на территории региона, самое известное — приложение для отслеживания прибытия общественного транспорта «Прибывалка63».Участники совещания подчеркнули: возможность представить свои разработки руководителю профильного министерства, получить его профессиональную оценку и замечания крайне ценна для каждого представителя IT-сообщества. Вывести взаимодействие на столь высокий уровень удалось благодаря заинтересованному отношению руководства региона и лично Губернатора, который регулярно проводит встречи с IT-сообществом, содействует проведению в регионе профессиональных форумов и конференций.«С целым рядом компаний, которые представили сегодня свои проекты, мы уже активно сотрудничаем, — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам совещания. — Крайне важно, чтобы предложения новаторов, людей инновационно мыслящих, в первую очередь реализовывались в регионе разработки. Это очень серьезное подспорье для компаний по продвижению их продуктов. И это отдельная зона ответственности и усилий Правительства Самарской области. Целый ряд успешно развивающихся проектов не только в нашей стране, но и за рубежном, зарождались и продвигались при помощи Правительства Самарской области. Считаю это нашей важной задачей».После окончания совещания Министр ознакомился с работой ключевых инновационных центров региона — научно-производственного Технопарка и Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета, а также Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, где были представлены разработки не только вуза, но и самарских телекоммуникационных и it-компаний.Также в ПГУТИ Константин Носков вручил почетные грамоты Министерства студентам-волонтерам, которые летом этого года помогали гражданам при подключении цифрового эфирного телевидения. Всего в этой работе участвовали 1,5 тысячи студентов, они помогли более чем 5 тысячам граждан по всей территории Самарской области, передает пресс-служба облправительства.