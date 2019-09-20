Александр Живайкин: Жизнь не стоит на месте, поэтому мы, безусловно, должны вносить коррективы в Стратегию развития Самарской области

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17 сентября губернатор Самарской областипровел расширенное заседание правительства, где представил обновленную Стратегию развития региона до 2030 года., руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе:- Жизнь не стоит на месте, поэтому мы, безусловно, должны вносить коррективы в Стратегию развития Самарской области. За прошедшие два года документ претерпел изменения, был дополнен Указами Президента. Сегодня мы аккуратно вписываемся в эту вертикаль: на идеологическое содержание Указа главы государства нанизывается Стратегия развития всех муниципальных образований. Мы ставим перед собой амбициозные задачи — войти в пятерку лидеров. И это правильно, ведь если мы будем ставить меньшие задачи, то будем плестись в хвосте. Мне было отрадно слышать о развитии АПК и села, о создании универсальной среды для проживания. У нас здесь есть результаты, и мы о них говорим. Программа комплексного развития сельских территорий позволит подтянуть села к комфортному уровню проживания. Мы за этим проследим - фракция Единая Россия сразу взяла на контроль развитие Стратегии на территории региона. Совет фракции сегодня насчитывает 4 тыс. представителей. Они обязательно включатся в процесс мониторинга, контроля и воплощения в жизнь Стратегии развития Самарской области.