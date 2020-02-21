Владимир Машков предложил закрепить в Конституции территориальную целостность России
21 февраля 2020 13:05
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На встрече Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, которая прошла 13 февраля, народный артист Российской Федерации Владимир Машков предложил внести в основной закон поправки, запрещающие отчуждение территорий страны.
На заседании Владимир Машков рассказал, что в прошлом году, набирая студентов, он проехал от Калининграда до Владивостока, много общался с жителями. По его словам, у людей есть опасения по поводу территориальной целостности страны, пишет "Волжская коммуна онлайн".
"Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов: "Пока Путин Президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдёт к другому человеку, откроется, — прекрасная формулировка, — окно возможностей". Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова, кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду", — отметил народный артист России.
В связи с этим Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий Российской Федерации. "Отдавать нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно", — сказал он.
Президент поддержал идею Владимира Машкова. "Сама по себе идея мне нравится. Юристам мы поручим, попросим их сформулировать это должным образом", — заявил Владимир Путин.
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