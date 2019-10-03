В молодежном правительстве Самарской области выберут председателя

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7 октября в 16.30 (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 504) состоится общее собрание членов молодежного правительства Самарской области, на котором будут выбраны председатель и заместитель председателя.С приветственным словом на заседании выступят Сергей Бурцев, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамент по делам молодёжи, и Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.В состав молодежного правительства Самарской области V созыва вошли 20 человек, по количеству министерств и ведомств Самарской области.На общем собрании кандидаты на должности председателя и заместителя председателя презентуют план работы молодежного правительства и программу стратегического развития по направлениям своей деятельности на ближайшие два года. По итогам выбор будет сделан простым большинством от общего числа голосов.Председатель в течение срока своих полномочий будет руководить молодежным правительством, формировать план его работы и повестку заседаний, будет представлять интересы структуры в органах власти, формировать стратегию развития молодежного правительства, совместно с молодежными министрами разрабатывать проекты и контролировать их реализацию, сообщает пресс-служба облправительства.