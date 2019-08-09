В финал конкурса за пост главы Промышленного района Самары вышли городской чиновник и строитель
9 августа 2019 13:34
148
Как пишет «СО» ОНЛАЙН, фаворитом оказался руководитель управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Семенов (на фото). Конкурсная комиссия рекомендовала его кандидатуру районному совету. Именно депутаты должны принять окончательное решение о назначении главы на своем заседании, которое запланировано на 14 августа.
Согласно процедуре, однако, кандидатов должно быть минимум двое. Конкуренцию Андрею Семенову составит генеральный директор ООО «Специализированное Строительно-монтажное управление» Валерий Крутов.
Всего документы на конкурс подали 9 человек, в том числе и экс-руководитель департамента строительства и архитектуры Александр Бурнаев, в настоящее время — депутат Промышленного райсовета, исполнительный директор ООО «Строймонтаж». Однако его кандидатура в финал не прошла, как и Олега Доровских — директора розничной сети ООО «Рона», более известной как аптеки «Вита».
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
9 августа 2019 14:52
По признанию президента США, он не употребляет спиртное, поскольку боится повторить судьбу своего брата, скончавшегося из-за алкоголизма. Политика региона
114
9 августа 2019 14:18
Самолету позволили обойти зону активной грозовой деятельности в Словакии и Белоруссии. Борт провел в воздушном пространстве Украины 26 минут. Политика региона
111
9 августа 2019 13:34
Сегодня утром состоялся конкурс на замещение должности. Политика региона
148
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1878
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1416
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1423
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
399
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
790
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
483
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
604
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
524
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
434
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
266
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
506
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
848
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
839
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
768
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
954
Мероприятия