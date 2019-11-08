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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области стало еще на одну «красную» организацию больше

8 ноября 2019 12:21
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В Самарской области стало еще на одну «красную» организацию больше
Управление Минюста РФ по Самарской области все-таки зарегистрировало региональную общественную организацию «Коммунистический фронт большевиков» («КФБ»).

Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщил председатель новой организации Александр Круглов. Данные о регистрации подтверждает и система «СПАРК-Интерфакс».

Ранее Минюст отказал в регистрации новой организации, ссылаясь на то, что в ее уставе не предусмотрен единоличный орган. Создатели «КФБ» обратились в Железнодорожный районный суд, но проиграли дело. Сейчас апелляция на это решение рассматривается в облсуде. С учетом состоявшейся регистрации заседание, назначенного на 19 ноября, скорее всего, закончится прекращением производства по жалобе.

Создателями «фронта» выступили шесть человек, включая Александра Круглова. Наиболее известный из них — Дамир Сталин, который до февраля прошлого года возглавлял самарский горком КПРФ и был одним из самых активных представителей протестного движения. Однако позже Сталина не только сместили с должности со ссылкой на незначительные нарушения устава, но и лишили партбилета. В числе других организаторов — Наталья Баранова, Александр Коновалов, Алексей Куколкин и Александр Соловьев. Среди них также есть бывшие члены КПРФ.

На базе новой общественной организации в дальнейшем планируется создать общероссийскую партию, которая должна получить название «Всероссийская коммунистическая партия (большевиков)». У организации еще год назад появился свой сайт, а в Минюсте зарегистрировались представители ее оргкомитета, но потом они пришли к решению, что лучше «начать с малого», и занялись созданием НКО.

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Комментарии



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