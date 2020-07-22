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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самарской области разрешили переносить выборы из-за COVID-режима

22 июля 2020 09:51
143
В Самарской области разрешили переносить выборы из-за COVID-режима
Внесены соответствующие поправки в закон.

Избирательная комиссия Самарской области получила новые полномочия. Соответствующие поправки в местное законодательство подписал глава региона Дмитрий Азаров, пишет 63.ру.

— Избирательные комиссии могут отложить выборы и референдумы при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, — говорится в документе.

В последний раз режим повышенной готовности в Самарской области вводили в марте 2020 года. Это было связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Жителям региона необходимо было соблюдать самоизоляцию, а большинство учреждений не работало.

Но 24 июня губернатор Дмитрий Азаров отменил самоизоляцию. Начали работать все магазины и ТЦ. Рестораны открылись в формате летних веранд.

А уже 1 июля по всей России и в Самарской области прошло голосование по поправкам в Конституцию.
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Комментарии


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