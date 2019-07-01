В Самарской области 54 избирательных участка сменили описание
1 июля 2019 13:30
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Согласно внесенным изменениям в постановление администрации Самары "Об образовании избирательных участков (участков референдума)", сменили свое описание 54 избирательных участка, пишет СитиТраффик.
Например, у одних участков изменились номера телефонов, у других - появились дополнительные адреса. Кроме того, изменения произошли и из-за изменений названий самих учреждений.
Так, в описании избирательного участка № 2826 "Центр - МБУК городского округа Самара "Самарская муниципальная информационно-библиотечная система" библиотека-филиал № 37 (пер. Ново-Молодежный, 19, т. 330-07-27, т. 8-939-710-76-63)" изменился номер филиала, но адрес остался прежним. Теперь участок носит описание: "Центр - МБУК городского округа Самара "Самарская муниципальная информационно-библиотечная система" библиотека-филиал № 33 (пер. Ново-Молодежный, 19, т. 330-07-27)".
В описании избирательного участка № 2541 "Верхне-Удинская, дома №№ 1, 1А, 3, 6 - 16" появились дополнительные дома, и адрес стал таков: "Верхне-Удинская, дома №№ 1, 1А, 1Д, 3, 6 - 16". Такая же ситуация и в описании избирательного участка № 5016 "Проспект Юных Пионеров, дома №№ 100, 103, 106, 107/23, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 117А, 118, 120/66, 121", где адрес стал: "Проспект Юных Пионеров, дома №№ 100, 103, 106, 107/23, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117А, 118, 119, 120/66, 121".
Напомним, дополнительные выборы депутатов Самарской губернской думы назначены на 8 сентября 2019 года.
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