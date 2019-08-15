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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре выбрали нового главу Куйбышевского района

15 августа 2019 12:30
18
В Самаре выбрали нового главу Куйбышевского района
Им стал Алексей Коробков.

В четверг, 15 августа, Совет депутатов Куйбышевского района Самары определился с новым руководителем местной администрации. Главой выбрали 36-летнего Алексея Коробкова. Кстати, он первым подал документы в конкурсную комиссию, пишет 63.ру.

Должность главы Куйбышевского района стала вакантна в июне. Пост покинул Александр Моргун. Сначала желающих занять его место было не так много. К концу гонки за место начальника боролись уже девять человек: безработные, начальники и чиновник. В финале осталось два кандидата: Алексей Коробков и Валерий Медведев.

— До своего нового назначения Алексей Коробков работал в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Он руководил управлением оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры, — сообщили в мэрии Самары.

В среду, 14 августа, определились с именем главы одного из крупнейших районов Самары. Главой Промышленного района назначили Андрея Семенова.
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Комментарии



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