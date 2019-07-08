В Самаре стартуют выборы главы Куйбышевского района
8 июля 2019 11:35
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В понедельник, 8 июля, в областной столице начнется прием заявок на замещение вакантной должности в администрации Куйбышевского района. Нового главу выберут 10 членов конкурсной комиссии. Среди них губернские, городские и районные депутаты, пишет 63.ру.
— Документы на конкурс можно предоставить с 8 июля по 9 августа в районную администрацию по адресу: Зеленая, 14. Первое организационное заседание комиссии пойдет уже 9 июля в зале заседаний мэрии, — следует из конкурсной документации.
Сам конкурс назначен на 13 и 14 августа.
Кресло главы Куйбышевского района стало вакантным после ухода в отставку Александа Моргуна.
Он возглавлял администрацию Куйбышевского района с 2013 года. Правда, тогда он совмещал это работу с руководством администрацией другого района — Самарского.
В 2015 году чиновник прошел новую процедуру выборов. Депутаты Куйбышевского райсовета утвердили его на посту главы района. За время работы в этой должности Александру Моргуну пришлось выслушать немало критики, в том числе от руководства города. Например, в 2017 году Олег Фурсов, который тогда занимал пост мэра, пожурил его за незаконные киоски и неблагоустроенные остановки.
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