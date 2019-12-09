В Самаре снова пройдет акция протеста
9 декабря 2019 11:53
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14 декабря в сквере «Родина» пройдет согласованный митинг против ухудшения жизни трудящегося народа. Подобные акции пройдут не только в Самаре, а станут частью Всероссийской акции протеста.
Организаторами акции протеста выступила политическая партией КПРФ. На митинге запланировано поднять темы роста цен и тарифов, политических репрессий, а также общего обнищания народа.
Одной из главных проблем, которая волнует собравшихся на митинг коммунистов, является введение мусорной реформы. В октябре этого года они уже выходили на акцию протеста по этой теме.
В своем блоге депутат Губернской Думы Михаил Матвеев показал листовки, где было указано, что митинг также пройдет в поддержку Сергея Левченко и Павла Грудинина, пишет ПроГородСамара.
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