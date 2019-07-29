В Самаре пройдёт пикет в защиту конституционных прав
29 июля 2019 11:42
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В среду, 31 июля в Самаре состоится акция, участники которой намерены выступить в защиту конституционных прав.
Начало в 18.00, пишет Самру.ру.
Место: фонтаны на пересечении проспекта Ленина с ул. Осипенко.
"Организатор - Н.П.Баранова, пикет согласован", - сообщает депутат Самарской Губернской Думы от КПРФ Михаил Матвеев.
Фото: pixabay.com
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