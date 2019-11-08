Я нашел ошибку
Главные новости: 
Главное управление МЧС призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Внимание! В Самарской области ожидается туман и отложения мокрого снега
Чемпионат России по боксу пройдет с 9 по 16 ноября в самарском спорткомплексе «МТЛ Арена». В нем примут участие более 300 боксеров со всей страны.
По итогам ЧР по боксу определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года
Голы: Голенков, Кутателадзе (
"Спартак"-м – "Крылья Советов"-м – 4:2
Четыре школьника получили медали Общероссийской общественной организации спасателей «За спасение жизни».
Детям-героям из Самарской области вручили медали «За спасение жизни»
Слушателями лектория станут библиотечные специалисты области, родители читателей и все, кому интересная тема лектория.
В Областной детской библиотеке пройдет встреча с Марией Порядиной
С инициативой о создании группы молодых активистов нацпроекта выступило министерство транспорта и автомобильных дорог и молодежное правительство СО.
Контроль за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поручат молодым активистам
Для гостей библиотеки будут работать интерактивные площадки.
В Самаре откроется библиотека нового поколения
В соответствии с законодательством Российской Федерации весь товар был изъят из торгового оборота.
403 килограмма санкционных груш изъято из торгового оборота самарскими таможенниками
сегодня  Пятница, 8 ноября, 17:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/11:
USD 63.73
0.14
EUR 70.55
0.12
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Правительстве региона проходит съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

8 ноября 2019 13:38
140
В Правительстве региона проходит съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
Участников съезда поприветствовал Дмитрий Азаров.

Сегодня, 8 ноября в Правительстве региона проходит съезд Ассоциации
«Совет муниципальных образований Самарской области». В ходе него Главы городов и районов области обсуждают наиболее актуальные вопросы развития территорий, аспекты реализации нацпроектов. Участников съезда поприветствовал Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики области.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
8 ноября 2019  14:04
Обсуждалось международное сотрудничество Самарской области.
Два комитета Совета Федерации впервые провели совместное выездное заседание в Самарской области
Обсуждалось международное сотрудничество Самарской области.   Политика региона
119
8 ноября 2019  13:38
В Правительстве региона проходит съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области».
В Правительстве региона проходит съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
Участников съезда поприветствовал Дмитрий Азаров. Политика региона
139
8 ноября 2019  12:21
В Самарской области стало еще на одну «красную» организацию больше
В Самарской области стало еще на одну «красную» организацию больше
Управление Минюста РФ по Самарской области все-таки зарегистрировало региональную общественную организацию «Коммунистический фронт большевиков»... Политика региона
148
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
475
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
513
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
824
Весь список


Видео
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
426
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
585
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
406
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
281
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
357
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
507
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
371
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1406
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2009
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1370
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1668
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1847
Весь список

Мероприятия
По итогам ЧР по боксу определится состав национальной команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года
Детям-героям из Самарской области вручили медали «За спасение жизни»
В Областной детской библиотеке пройдет встреча с Марией Порядиной
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные