В Правительстве региона проходит съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»
8 ноября 2019 13:38
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Сегодня, 8 ноября в Правительстве региона проходит съезд Ассоциации
«Совет муниципальных образований Самарской области». В ходе него Главы городов и районов области обсуждают наиболее актуальные вопросы развития территорий, аспекты реализации нацпроектов. Участников съезда поприветствовал Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики области.
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