В Москве стартовал первый день работы XIX съезда партии "Единая Россия"
22 ноября 2019 13:40
6
Сегодня, 22 ноября в Москве стартовал первый день работы XIX съезда партии "Единая Россия".
На нем подведут итоги 2019 и обозначат перспективные планы. В работе съезда участвует делегация Самарской области, которую возглавляет Глава региона, член Бюро Высшего совета партии, секретарь реготделения Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
22 ноября 2019 12:01
Он займет руководящее кресло после ухода Сергея Маркова. Политика региона
141
21 ноября 2019 18:33
В 2020 году многодетные семьи будут каждый месяц получать на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет 10868 рублей. Политика региона
282
21 ноября 2019 18:22
Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств: в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Политика региона
254
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
527
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
547
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
874
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
300
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
291
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
555
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
777
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
548
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
414
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
501
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1601
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2188
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1495
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1811
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1981
Мероприятия