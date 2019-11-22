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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Москве стартовал первый день работы XIX съезда партии "Единая Россия"

22 ноября 2019 13:40
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В Москве стартовал первый день работы XIX съезда партии Единая Россия
Делегацию Самарской области возглавляет Дмитрий Азаров.

Сегодня, 22 ноября в Москве стартовал первый день работы XIX съезда партии "Единая Россия".
На нем подведут итоги 2019 и обозначат перспективные планы. В работе съезда участвует делегация Самарской области, которую возглавляет Глава региона, член Бюро Высшего совета партии, секретарь реготделения Дмитрий Азаров, сообщает Департамент информационной политики.

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