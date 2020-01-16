Уйдет ли Дмитрий Азаров в Правительство?
16 января 2020 09:14
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Отставка российского кабинета министров, о которой было объявлено 15 января после оглашения Послания Президента Федеральному собранию, породила множество слухов о перестановках в ветвях региональной и федеральной власти. В СМИ и социальных сетях обсуждают возможность назначения губернатора Самарской области руководителем одного из федеральных министерств. За комментарием редакция портала sova.info обратилась к советнику губернатора Виктору Кузнецову. Он сообщил порталу, что уже неоднократно отвечал на подобные вопросы.
- Я устал уже этот вопрос комментировать. Уже с год, наверное, Дмитрия Азарова куда-то провожают, называют какие-то даты. Безумное количество слухов. Почему, если человек яркий, то обязательно в Москву, в Правительство? Официально заявляю, я с ним разговаривал как человек, отвечающий за работу в Самарской губернской думе, и он мне давал поручение о том, какие вопросы и как подавать мы будем 28 января, когда будет очередное заседание областного парламента. Так что разговоры о его уходе, мягко говоря, не соответствуют действительности. На самом деле существует, конечно, огромное количество людей, которые мечтают о Москве… Наверное, кто-то из губернаторов-москвичей мечтает вернуться в столицу. Но, насколько я помню, когда Дмитрий Игоревич работал в Москве, был сенатором, он даже семью свою туда не перевозил. Хотел работать в Самаре. Он, находясь в Москве, объездил всю Россию, изучая опыт - где, как и что лучше сделать. Поэтому, я думаю, все эти разговоры от того, что у кого-то что-то чешется и кого-то губернатор "прижал", и, зная регион в деталях, не даёт "поураганить". Да, изменения у нас будут. Но изменения будут другого плана: мосты будем строить, дороги прокладывать, а не пересаживаться из одного кабинета в другой.
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