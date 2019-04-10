Участие в пленарном заседании "Новая система социальных лифтов в России" принял Дмитрий Азаров
10 апреля 2019 13:11
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Участие в пленарном заседании "Новая система социальных лифтов в России" под председательством Первого Зам.руководителя Администрации Президента РФ принял Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона представил опыт и уникальные наработки Самарской области по развитию кадрового потенциала, сообщает Департамент информационной политики региона.
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