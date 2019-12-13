Суд не изменил состав правительства Самарской области
13 декабря 2019 09:20
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Ленинский районный суд Самары в четверг отказал в иске участнице конкурса на пост областного министра культуры Диляре Котиковой. Она требовала признать себя его победительницей, пишет СО ОНЛАЙН.
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