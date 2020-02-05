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Новости /  Политика /  Политика региона  

Состоялась первая рабочая встреча по организации сбора подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести»

5 февраля 2020 09:38
94
Состоялась первая рабочая встреча по организации сбора подписей за присвоение Самаре звания Город трудовой доблести
Инициатором встречи выступило Самарское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Напомним, что Президент России Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести». Глава государства внес в Госдуму соответствующий законопроект, который, согласно решению Совета Госдумы, был рассмотрен в первом чтении в январе 2020 года. Инициатива о введении нового почетного звания для городов приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы.

Согласно законопроекту, звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время ВОВ. И город Самара, а в годы войны Куйбышев, должен по праву носить звание, потому что наш город был не только кузницей великой Победы, но и запасной столицей нашей Родины.

Н первую рабочую встречу 4 февраля собрались представители профсоюзных объединений, ветеранских и молодежных организаций, общественных объединений.

«Мы должны с опорой на общественные институты реализовать желание, запрос наших граждан на право присвоения Самаре этого почетного звания. Мы обязаны это сделать в память о наших доблестных предках. Я уверен, что при широкой поддержке жителей нашего региона у нас все получится! Пожелание Губернатора, секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Азарова и задача рабочей группы – подготовить сбор подписей таким образом, чтобы каждый гражданин Самарской области имел возможность прикоснуться к этому важному историческому событию», - заявил руководитель Самарского исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Холин.

На первом рабочем совещании обсудили технические вопросы сбора подписей для всех желающих и уже совсем скоро буден дан старт региональной масштабной акции.
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Комментарии


Политика региона
5 февраля 2020  09:38
Состоялась первая рабочая встреча по организации сбора подписей за присвоение Самаре звания Город трудовой доблести
Состоялась первая рабочая встреча по организации сбора подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести»
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