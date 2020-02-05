Состоялась первая рабочая встреча по организации сбора подписей за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести»
5 февраля 2020 09:38
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Напомним, что Президент России Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести». Глава государства внес в Госдуму соответствующий законопроект, который, согласно решению Совета Госдумы, был рассмотрен в первом чтении в январе 2020 года. Инициатива о введении нового почетного звания для городов приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы.
Согласно законопроекту, звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено городу Российской Федерации, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях во время ВОВ. И город Самара, а в годы войны Куйбышев, должен по праву носить звание, потому что наш город был не только кузницей великой Победы, но и запасной столицей нашей Родины.
Н первую рабочую встречу 4 февраля собрались представители профсоюзных объединений, ветеранских и молодежных организаций, общественных объединений.
«Мы должны с опорой на общественные институты реализовать желание, запрос наших граждан на право присвоения Самаре этого почетного звания. Мы обязаны это сделать в память о наших доблестных предках. Я уверен, что при широкой поддержке жителей нашего региона у нас все получится! Пожелание Губернатора, секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Азарова и задача рабочей группы – подготовить сбор подписей таким образом, чтобы каждый гражданин Самарской области имел возможность прикоснуться к этому важному историческому событию», - заявил руководитель Самарского исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрий Холин.
На первом рабочем совещании обсудили технические вопросы сбора подписей для всех желающих и уже совсем скоро буден дан старт региональной масштабной акции.
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Комментарии
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