Самарский облизбирком покидают трое
18 июня 2019 11:20
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Губернатор Дмитрий Азаров отозвал сразу трех своих представителей из областной избирательной комиссии, всех — с правом решающего голоса. Решение закреплено постановлениями главы региона.
В пресс-службе облизбиркома «СО» ОНЛАЙН сообщили, что Владимир Терентьев после смены работы практически не участвует в работе комиссии. В октябре прошлого года он был назначен первым заместителем главы губернаторской администрации, а до этого работал первым заместителем главы Самары.
Отозван из облизбиркома и замглавы губернаторской администрации — руководитель правового департамента Владимир Моргунов. Третьим отозванным стал советник министра строительства, директор ООО «Октогон» Олег Никитенко.
Следующее заседание избирательной комиссии состоится в четверг, 20 июня, на котором как раз и будут окончательно прекращены полномочия Терентьева, Моргунова и Никитенко. Кто займет их места, пока неизвестно. В пресс-службе утверждают, что если замены не будет, комиссия сможет работать и дальше в неполном составе, так как кворум составляет 8 человек. Полный состав облизбиркома включает в себя 14 человек.
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