СРК – всероссийская система сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах

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Система предназначена для размещения на постоянной основе актуальных новостей по теме.



АНО «Национальные приоритеты» запустило автоматизированную информационную систему, обеспечивающую обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации.



Система предназначена для размещения на постоянной основе актуальных новостей, касающихся реализации национальных проектов. Подключенные к системе СМИ будут иметь единый агрегированный банк данных информации, создаваемый региональными и федеральными проектными офисами. Обеспечение работы Системы осуществляется силами АНО «Национальные приоритеты» и не требует от участников финансовых затрат.

