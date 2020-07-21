СРК – всероссийская система сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах
21 июля 2020 13:35
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Система предназначена для размещения на постоянной основе актуальных новостей по теме.
АНО «Национальные приоритеты» запустило автоматизированную информационную систему, обеспечивающую обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации.
Система предназначена для размещения на постоянной основе актуальных новостей, касающихся реализации национальных проектов. Подключенные к системе СМИ будут иметь единый агрегированный банк данных информации, создаваемый региональными и федеральными проектными офисами. Обеспечение работы Системы осуществляется силами АНО «Национальные приоритеты» и не требует от участников финансовых затрат.
АНО «Национальные приоритеты» запустило автоматизированную информационную систему, обеспечивающую обмен новостным контентом между участниками реализации национальных проектов и средствами массовой информации.
Система предназначена для размещения на постоянной основе актуальных новостей, касающихся реализации национальных проектов. Подключенные к системе СМИ будут иметь единый агрегированный банк данных информации, создаваемый региональными и федеральными проектными офисами. Обеспечение работы Системы осуществляется силами АНО «Национальные приоритеты» и не требует от участников финансовых затрат.
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Комментарии
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21 июля 2020 13:35СРК – всероссийская система сбора и распределения контента по реализации нацпроектов в регионах
Система предназначена для размещения на постоянной основе актуальных новостей по теме. Политика региона
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