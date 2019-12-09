Путин назначил новых судей для Самарской области
9 декабря 2019 09:59
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Президент России Владимир Путин обновил состав сотрудников сразу нескольких судов региона. Пост председателя Красноглинского районного суда на шесть лет займет Лайсян Гиниятуллина. До этого она там же занимала должность заместителя.
— На этот же период заместителем председателя Советского районного суда назначена Светлана Миронова. Штат Центрального районного суда в Тольятти пополнила Татьяна Глазунова. А арбитраж — Ирина Белоконева и Марина Карякина, — говорится в официальном документе, подписанном Владимиром Путиным.
Судьями Самарского областного суда назначили Евгению Балыкину, Дмитрия Горькова, Ирину Клементьеву и Ольгу Сорокину. Это не первая рокировка кадров в облсуде в 2019 году. В феврале пост председателя покинула Любовь Дроздова. Трудовые обязанности взял на себя ее заместитель Вадим Кудинов, пишет 63.ру.
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