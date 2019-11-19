Прокурором Самарской области стал Александр Блошкин
19 ноября 2019 12:22
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Во вторник, 19 ноября, в ходе 46 внеочередного заседания Самарской Губернской Думы была утверждена кандидатура Прокурора Самарской области. На эту должность единогласно согласован Александр Блошкин.
Александр Геннадьевич Блошкин родился в 1972 году, в 1994 году окончил очное отделение юридического факультета Омского государственного университета по специальности «правоведение». В органы прокуратуры принят в декабре 1993 года помощником прокурора Ленинского района г. Омска. В дальнейшем занимал различные должности от помощника городского прокурора до прокурора Центрального административного округа г. Омска. С февраля 2013 года по февраль 2016 года состоял в должности заместителя прокурора Красноярского края, затем был назначен на должность первого заместителя прокурора Красноярского края.
Накануне встречу с Александром Блошкиными провел Губернатор области Дмитрий Азаров. Стороны обсудили задачи, которые предстоит решать прокуратуре в тесном взаимодействии с региональной властью. Глава региона отметил, что Александр Геннадьевич - опытный и профессиональный руководитель, и выразил уверенность в том, что взаимодействие с прокурорским корпусом будет выстроено на самом высоком уровне.
Среди приоритетов своей работы в новой должности Александр Блошкин назвал соблюдение пенсионного и бюджетного законодательства, защиту прав дольщиков, обеспечение законности в сфере ЖКХ, создание благоприятных условий для развития бизнеса, а также координацию действий правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, сообщает пресс-служба облправительства.
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