Прокурор Самарской области Константин Букреев оставляет свой пост
6 августа 2019 14:05
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Сразу два источника «СО» ОНЛАЙН, знакомые с ситуацией, сообщили, что прокурор Самарской области Константин Букреев покидает свой пост в регионе и переходит на работу в Московскую транспортную прокуратуру. «Он уже прошел согласование у генпрокурора РФ Юрия Чайки, подчиненным об уходе объявили в прошлую пятницу», — говорит источник «СО» ОНЛАЙН. Другой собеседник «СО» уточняет, что с понедельника, 12 августа Константин Букреев уйдет в отпуск, его назначение в Москву займет пару месяцев. И.о. прокурора региона, по предварительной информации, станет первый зампрокурора Игорь Харитонов.
Константин Букреев возглавил Самарскую областную прокуратуру в 2016 году в возрасте 37 лет, перейдя на эту должность с поста начальника управления Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе. В Самарской области он запомнился работой с обманутыми дольщиками и борьбой с нелегальными игорными клубами.
В так называемом противостоянии силовиков и местных элит Букреев не участвовал, в связи с чем в кулуарах сложилось мнение, что в регионе он временно. Чтобы продвинуться дальше по карьерной лестнице, Букреев должен был несколько лет поруководить прокуратурой в крупном субъекте, что и произошло.
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