Председателем Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Каплин
11 июля 2019 13:49
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Председателем Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Каплин. Сегодня, 11 июля, утром Губернатору Дмитрию Азарову его представил Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов. До этого момента Сергей Каплин трудился заместителем председателя 12-го арбитражного апелляционного суда, сообщает Департамент информационной политики региона.
Сергей Каплин окончил Казанское суворовское училище, прошёл службу в рядах ВС РФ. В судебной системе работает с 2001, имеет отличный послужной список, неоднократно отмечен ведомственными наградами.
«Сложно переоценить вклад арбитражного суда в развитие экономики, создание условий для честной конкуренции, ведения предпринимательской деятельности, роста инвестиционной привлекательности региона. Мы работаем здесь очень системно, и уверен, что в последнее время те изменения, которые фиксируются и на федеральном уровне в инвестклимате, являются также и следствием работы Арбитражного суда»,- отметил Дмитрий Азаров.
«Устойчивое социально-экономическое развитие зависит от сбалансированности, гармоничной работы ветвей всех органов власти. При этом арбитражная судебная система успешно выполняет роль не только эффективного механизма разрешения споров, но и чуткого барометра состояния дел в экономике. Сегодня, когда на территории региона реализуются национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, претворяется в жизнь стратегия лидерства, решение острых вопросов и разногласий в экономической сфере приобретает особую значимость. И решаться они должны профессионально, объективно и справедливо», - отметил Глава региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, что новый председатель Арбитража много лет работал в Самарской области и хорошо знаком с регионом, знает специфику ряда дел, которые имеют долгую историю.
Сегодня же Сергея Каплина представили коллективу Арбитражного суда и главам силовых ведомств региона. «Учитывая то, что наш Арбитражный суд - один из наиболее крупных в стране, к выбору кандидатуры, я уверен, подходили в высшей степени ответственно», - отметил Дмитрий Азаров. «Сергей Юрьевич Каплин обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на руководящем посту в судебной системе.Его отличают высочайший профессионализм,честность и принципиальность.Большинство присутствующих в зале хорошо об этом знают»,-подчеркнул Губернатор.
«Я всецело озознаю ответственность, которую принимаю на себя. Требования, которые к нам предъявляет Президент РФ, председатель Верховного суда, очень высоки, и я смею заверить, что готов к предстоящей работе, приложу максимум усилий для решения поставленных задач», - заявил Сергей Каплин.
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