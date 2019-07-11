Председателем Арбитражного суда Самарской области назначен Сергей Каплин

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Председателем Арбитражного суда Самарской области назначен. Сегодня, 11 июля, утром Губернаторуего представил Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов. До этого момента Сергей Каплин трудился заместителем председателя 12-го арбитражного апелляционного суда, сообщает Департамент информационной политики региона.Сергей Каплин окончил Казанское суворовское училище, прошёл службу в рядах ВС РФ. В судебной системе работает с 2001, имеет отличный послужной список, неоднократно отмечен ведомственными наградами.«Сложно переоценить вклад арбитражного суда в развитие экономики, создание условий для честной конкуренции, ведения предпринимательской деятельности, роста инвестиционной привлекательности региона. Мы работаем здесь очень системно, и уверен, что в последнее время те изменения, которые фиксируются и на федеральном уровне в инвестклимате, являются также и следствием работы Арбитражного суда»,- отметил Дмитрий Азаров.«Устойчивое социально-экономическое развитие зависит от сбалансированности, гармоничной работы ветвей всех органов власти. При этом арбитражная судебная система успешно выполняет роль не только эффективного механизма разрешения споров, но и чуткого барометра состояния дел в экономике. Сегодня, когда на территории региона реализуются национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, претворяется в жизнь стратегия лидерства, решение острых вопросов и разногласий в экономической сфере приобретает особую значимость. И решаться они должны профессионально, объективно и справедливо», - отметил Глава региона. Дмитрий Азаров подчеркнул: очень важно, что новый председатель Арбитража много лет работал в Самарской области и хорошо знаком с регионом, знает специфику ряда дел, которые имеют долгую историю.Сегодня же Сергея Каплина представили коллективу Арбитражного суда и главам силовых ведомств региона. «Учитывая то, что наш Арбитражный суд - один из наиболее крупных в стране, к выбору кандидатуры, я уверен, подходили в высшей степени ответственно», - отметил Дмитрий Азаров. «Сергей Юрьевич Каплин обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на руководящем посту в судебной системе.Его отличают высочайший профессионализм,честность и принципиальность.Большинство присутствующих в зале хорошо об этом знают»,-подчеркнул Губернатор.«Я всецело озознаю ответственность, которую принимаю на себя. Требования, которые к нам предъявляет Президент РФ, председатель Верховного суда, очень высоки, и я смею заверить, что готов к предстоящей работе, приложу максимум усилий для решения поставленных задач», - заявил Сергей Каплин.