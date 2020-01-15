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Новости /  Политика /  Политика региона  

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться в виртуальных концертных залах и модельных библиотеках Самарской области

15 января 2020 10:50
93
Послание Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться в виртуальных концертных залах и модельных библиотеках Самарской области
Начало в 12:00 по Москве.

15 января в 13:00 в Самарской областной юношеской библиотеке, в модельных библиотеках и виртуальных концертных залах, открытых в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в г.о.Тольятти, г.о.Самара, г.о.Отрадный, г.о. Жигулевск, г.о.Похвистнево, м.р.Сергиевск состоится общественный показ Послания Президента РФ Путина Владимира Владимировича к Федеральному собранию.
Послание Президента Федеральному собранию – это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства. В нём Президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для Правительства и парламента.


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Комментарии


Политика региона
15 января 2020  10:50
Послание Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться в виртуальных концертных залах и модельных библиотеках Самарской области
Послание Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться в виртуальных концертных залах и модельных библиотеках Самарской области
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