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Новости /  Политика /  Политика региона  

«Получил проблем по полной»: Дмитрий Азаров прокомментировал уход Маркова с поста министра ЖКХ

13 ноября 2019 12:12
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«Получил проблем по полной»: Дмитрий Азаров прокомментировал уход Маркова с поста министра ЖКХ
Глава региона поддержал решение Сергея Маркова.

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков сам принял решение сменить место работы, пишет 63.ру.

— Он будет претендовать на должность главы Новокуйбышевска. Естественно, мы эту ситуацию с ним обсуждали. Я в свое время пригласил его на работу в правительство, в одно из самых сложных министерств, и Сергей Васильевич в работу включился, что называется, по полной. По полной он там и проблем получил, но и приложил все усилия для того, чтобы эти накопившиеся проблемы разгрести. Сергей Васильевич мне разъяснил свою позицию, свое желание вернуться в город. Новокуйбышевск оказался в непростой ситуации. Вы знаете, что ушел из жизни Владимир Николаевич Фомин. Сергей Васильевич пришел ко мне и сказал, что к нему обратились люди, что он сам чувствует ответственность за родной город и готов приложить все усилия, чтобы в этой непростой ситуации взять на себя заботу о жителях Новокуйбышевска. Я с уважением отношусь к этому решению и готов поддержать его, — пояснил глава области.
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Комментарии



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