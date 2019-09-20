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Новокуйбышевск не пробыл с новым мэром и года

20 сентября 2019 09:49
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Новокуйбышевск не пробыл с новым мэром и года
Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска всего девять месяцев назад.

Глава Новокуйбышевска Владимир Фомин направил в только что избранную думу городского округа заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Об этом в своем твиттере сообщил департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

В сообщении уточняется, что заявление будет рассмотрено на первой же сессии городского парламента, заседание которого уже назначено на ближайший понедельник, 23 сентября. Далее, согласно регламенту, депутаты наделят полномочиями и.о. главы города одного из вице-мэров. (Сейчас эти обязанности исполняет заместитель по вопросам городского хозяйства Виталий Румянцев.) Также ожидается, что будет объявлено о формировании новой комиссии. Она в свою очередь должна будет до конца года принять решение об определении кандидатуры нового мэра.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска всего девять месяцев назад. Он пришел на смену Сергею Маркову, который с октября 20118 года возглавляет министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Однако спустя несколько месяцев г-н Фомин неожиданно отошел от дел. По данным газеты «Самарское обозрение», 15 августа он оформил больничный, несмотря на то, что в городе в этот момент уже шла кампания по выборам в гордуму.

Выход мэра с бюллетеня ожидался 15 сентября, однако в минувший понедельник этого так и не произошло. Но в тот же день появились неофициальные сообщения об отставке мэра. В администрации Новокуйбышевска эту информацию еще вчера подтверждать отказывались, уверяя, что у мэра больничный с открытой датой.

По всей видимости, теперь г-н Фомин может стать мэром, который пробыл на своем посту самый короткий срок.

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