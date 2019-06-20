Николай Митрянин отказался от выдвижения кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы

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В связи с отказом от выдвижения кандидата предварительного голосования по кандидатуре для последующего выдвижения от Самарского Регионального Отделения Партии кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 Митрянина Николая Николаевича по семейным обстоятельствам, на согласование с Президиумом Генерального Совета Партии отправлена кандидатура Мастеркова Андрея Владимировича (второй результат на предварительном голосовании по указанному округу) для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Самарской губернской думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11.«Николай Николаевич был победителем праймериз, но обстоятельства сложились так, что он не сможет далее участвовать в избирательной кампании. Все однопартийцы желают Николаю Николаевичу успехов и крепкого здоровья. Теперь, в соответствии с требованиями Устава Партии и Положения о порядке проведения Предварительного голосования, а также на основании отказа от выдвижения кандидата Николая Митрянина, Президиум Регионального совета путем тайного голосования решил представить на рассмотрение кандидатуру Андрея Мастеркова, для согласования» - прокомментировала ситуацию Секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Екатерина Кузьмичева.8 сентября 2019 года в Единый день голосования Самарского Региональное Отделение Партии «Единая Россия» участвует в 32 дополнительных выборах (в депутаты Самарской Губернской Думы и муниципальных образований) и в 25 в Думу г.о. Новокуйбышевск.