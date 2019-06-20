Николай Митрянин отказался от выдвижения кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы
20 июня 2019 09:58
82
В связи с отказом от выдвижения кандидата предварительного голосования по кандидатуре для последующего выдвижения от Самарского Регионального Отделения Партии кандидатом в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 Митрянина Николая Николаевича по семейным обстоятельствам, на согласование с Президиумом Генерального Совета Партии отправлена кандидатура Мастеркова Андрея Владимировича (второй результат на предварительном голосовании по указанному округу) для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Самарской губернской думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11.
«Николай Николаевич был победителем праймериз, но обстоятельства сложились так, что он не сможет далее участвовать в избирательной кампании. Все однопартийцы желают Николаю Николаевичу успехов и крепкого здоровья. Теперь, в соответствии с требованиями Устава Партии и Положения о порядке проведения Предварительного голосования, а также на основании отказа от выдвижения кандидата Николая Митрянина, Президиум Регионального совета путем тайного голосования решил представить на рассмотрение кандидатуру Андрея Мастеркова, для согласования» - прокомментировала ситуацию Секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Екатерина Кузьмичева.
8 сентября 2019 года в Единый день голосования Самарского Региональное Отделение Партии «Единая Россия» участвует в 32 дополнительных выборах (в депутаты Самарской Губернской Думы и муниципальных образований) и в 25 в Думу г.о. Новокуйбышевск.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 июня 2019 09:58
Кандидат написал заявление с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Политика региона
81
19 июня 2019 23:43
Председатель совета директоров финансовой корпорации подчеркнул, что граней совместного сотрудничества между АФК "Система", Правительством и... Политика региона
975
19 июня 2019 23:36
Тарифный дисбаланс теперь не получится "просто так устранить, перекладывая издержки на жителей", отмечает глава правительства. Политика региона
206
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1710
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1279
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1274
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
224
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
420
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
384
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
352
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
446
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
445
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
435
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
349
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
614
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
643
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
377
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
686
Мероприятия