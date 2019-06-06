Над сызранским градоначальником нависла угроза политического краха
6 июня 2019 13:46
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Людмила Лядина рассказала на камеру, что якобы живущий с молодой любовницей мэр не дает ей развода и необходимых средств для существования, по ее мнению, выводит из совместной собственности имущество и устанавливает слежку, опасаясь, что вместе с этими фактами якобы всплывет и криминальная сторона его жизни. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Выложенный в Сеть ролик с откровениями жены сызранского мэра Николая Лядина на сегодня набрал свыше 12 тысяч просмотров. В конце мая его записала депутат гордумы и секретарь горкома КПРФ Марина Ерина. На видео состоящая с Николаем Лядиным в браке с 1977 года Людмила Лядина раскрыла свою версию жизни градоначальника.
Людмила Лядина рассказала, что муж якобы давно сожительствует с молодой любовницей – своим заместителем по социальным вопросам, однако не желает расторгнуть брак и разделить совместно нажитое имущество. Более того, по ее словам, это имущество градоначальник выводит из совместной собственности. Так, он якобы продал ее квартиру и квартиру в Санкт-Петербурге, на которую Людмила Лядина тоже имела права собственности.
Сама рассказчица в настоящее время живет отдельно в селе Майорском, куда супруг, как уверяет она, выгнал ее из дома, сменив замки. По словам «первой леди» Сызрани, она довольствуется более скромным, в отличие от мужа, существованием и периодически испытывает на себе давление с его стороны.
На видео Людмила Лядина сообщила, что она находится якобы под постоянным наружным наблюдением, а все ее попытки решить вопрос через адвокатов, суды и прокуратуру проваливаются.
Людмила Лядина считает, что муж чинит ей препятствия, потому что во время процедуры развода подтвердится его давняя связь с другой женщиной, а вместе с тем, полагает она, и факты возможных коррупционных преступлений обоих, 15-летней давности. О каких именно эпизодах идет речь, на видео не уточняется. Более того, какого-либо документарного подтверждения изложенного ею не представляется.
Выложивший ролик депутат губдумы от КПРФ Михаил Матвеев представил на суд общественности смонтированную версию. Однако уже во втором опубликованном куске из этого интервью от 3 июня Лядина рассказывает историю 2003 года, в которой прослеживается якобы намек на коррупцию.
На тот момент гендиректору Сызранского НПЗ Николаю Лядину грозила уголовная ответственность, вспоминает она. Бизнесмен лег в больницу под мнимым диагнозом, а жену якобы заставил передать три с лишним миллиона рублей «куда следует», чтобы замять дело. О какой статье идет речь и кому предназначалась такая сумма – опять же, не сказано. По описанию Лядиной, ее использовали почти втемную, не раскрывая лишних подробностей и доверяя лишь роль «носильщика денег». Впрочем, эти подробности могут всплыть в полной версии ролика.
«Из выложенного видео удалена фактура, которая предназначена для правоохранительных органов, а также фамилии чиновников и сотрудников силовых ведомств, – поясняет Михаил Матвеев. – Мы приняли решение не вываливать все на потеху публике, а разделить информацию на ту часть, что призвана создать резонанс и привлечь внимание к проблеме, и ту часть, что подлежит передаче руководству области и компетентным структурам для принятия антикоррупционных мер».
Возможно и то, что поступившие к правоохранителям материалы могут быть опровергнуты ими. Нельзя исключать, что изложенные в видеоролике обстоятельства – ничто иное как выдумка обиженной жены, которая этим самым, возможно, пытается насолить мужу. Как прокомментировали «ФедералПресс» в прокуратуре Самарской области, указанные материалы им пока не поступали, хотя коммунисты обещали направить их главе ведомства Константину Букрееву.
Несмотря на постоянный контроль, в горком КПРФ Людмила Лядина приехала на собственной машине, как уточняют источники «ФедералПресс». Очевидно, такого поворота событий в администрации Сызрани не ожидали. Не ждали этого и сами коммунисты, когда несколькими днями ранее предложили горожанам обращаться к ним с любыми компрометирующими сведениями о градоначальнике.
Открытый конфликт мэра Сызрани с «красными» не раз выходил в публичную плоскость. Последним громким событием, не считая видео с Лядиной, стал подаренный главе города депутатами гордумы от КПРФ венок от жителей Сызрани на заседании 29 мая. Партийцы объяснили свой жест тем, что город «промышленно умер», жители вымирают и бегут из города, а администрация тем временем рапортует о бурном росте.
Откликнувшись на призыв горкома и запустив Лядингейт, отчаявшаяся жена, возможно, вбила гигантский гвоздь в крышку политического гроба супруга. Социолог, политолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко полагает, что Людмила Лядина доверилась «красным» затем, чтобы муж пошел с ней на переговоры, поскольку она не направилась к правоохранителям за пределами Сызрани, а пошла по пути публичного скандала.
«Если бы она обратилась в полицию напрямую, позже не смогла бы забрать заявление, ведь коррупционное преступление является общественно значимым. Она обратилась в партию, и никакого заявления сейчас нет. А заявление коммунистов в полицию на основе этой записи не будет иметь серьезной юридической силы. Представители партии не являются свидетелями того, о чем рассказывает Лядина, а ее слова на записи не являются показаниями. Процедура дачи показаний предполагает составление протокола, удостоверение личности человека в кадре, описание аппаратуры для записи и так далее. Отсюда правовых последствий в виде задержаний или арестов не будет», – делает вывод эксперт.
По мнению политолога, мэр договорится с женой, так как теперь ему нужно выйти сухим из воды. Но его политическая карьера на волоске, и решение об отставке может быть вынесено в ближайшие дни.
«Этот конфликт вынесен в публичную плоскость, и его решение также произойдет в публичной плоскости, – говорит Дмитрий Лобойко. – Для Лядина существуют два варианта поведения. Первый – он говорит, что его оговорила супруга, и он должен представить убедительные доводы в свою защиту. Второй – договориться с супругой и дезавуировать ее обвинения, что, скорее всего, и произойдет. Она даст задний ход, тем или иным образом нивелируя значение сказанного или отказавшись от своих слов».
«При обоих вариантах мэру нужно минимизировать публичность. Точка невозврата не пройдена. У этой истории есть шанс быть забытой. Но для этого ему нужно уйти в отставку, – добавляет политолог. – Тем более, что он пришел на должность мэра благодаря желанию экс-губернатора Николая Меркушкина. Это не прибавляет ему очков в нынешней политической ситуации и точно не гарантирует ему спасение сверху».
Получить комментарии самого Николая Лядина и его заместителя по социальным вопросам «ФедералПресс» не удалось – оба чиновника и пресс-служба администрации Сызрани не выходят на связь. Единственной на сегодня ответной реакцией мужа на публикацию интервью Людмилы Лядиной стала его запись в Twitter от 1 июня: «У меня сегодня тяжелый день. Надеюсь на поддержку всех, кто меня знает». Редакция направила в мэрию официальный запрос и будет следить за развитием событий.
Фото: скриншот видео с Youtube-канала Михаила Матвеева
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