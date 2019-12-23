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Новости /  Политика /  Политика региона  

На выборах в райсоветы Самары в 2020 году предлагают обойтись без партий

23 декабря 2019 12:40
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На выборах в райсоветы Самары в 2020 году предлагают обойтись без партий
Ранее дума Самары внесла в областной парламент законопроект, предлагающий сократить число депутатов.

Очередные выборы в районные советы Самары могут пройти по мажоритарной системе либо с небольшой долей партийных списков. Об этом в понедельник, 23 декабря, пишет газета «Самарское обозрение».

То, что система избрания райсоветов не будет тождественна нынешней, стало ясно еще 12 декабря, когда дума Самары внесла в областной парламент законопроект, предлагающий сократить число депутатов в трех районах до 20, в шести — до 25. Нечетное число не позволит выбрать равное количество одномандатников и списочников в каждом районе, как это сделали в 2015 году. Как в таком случае предлагается выбирать депутатов? На этот вопрос председатель думы Самары Алексей Дёгтев пояснил: «При выборах депутатов в райсоветы мы поддерживаем уход от списков». Другие депутаты даже подсчитали уже, сколько избирателей останется в их округах, если будет мажоритарная система.

Против таких перемен уже выступили руководители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губдуме. Еще 11 декабря они направили письмо руководству реготделения «Единой России», призвав выставить вопрос о способе избрания райсоветов на открытое публичное обсуждение. Основная причина — системной оппозиции достаточно сложно будет найти 210 кандидатов (именно столько будет в новых райсоветах), чтобы выставить их в каждом округе, тогда как партийный брэнд, как правило, гарантирует больший успех. В связи с этим председатель комитета по местному самоуправлению губдумы Михаил Матвеев назвал переход на мажоритарную систему «ударом по оппозиции», хотя сам он сторонник того, чтобы на муниципальном уровне были только одномандатные округа.

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Комментарии


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На выборах в райсоветы Самары в 2020 году предлагают обойтись без партий
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