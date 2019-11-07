На должность главы Новокуйбышевска претендуют уже три кандидата
7 ноября 2019 12:49
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Третьим в списке после Виктора Русина и Михаила Абдалкина стал Владимир Волков.
На должность главы Новокуйбышевска претендуют три кандидата, сообщает НСК63.
Третьим кандидатом, после Виктора Русина и Михаила Абдалкина зарегистрировался начальник смены цеха № 1 АО «ННК» Владимир Волков.
Также Владимир Волков является заместителем председателя общественной организации «Народные депутаты», в которую он перешёл выйдя из КПРФ. Ранее Владимир Волков был кандидатом в депутаты седьмого созыва от Партии Роста.
Возможно, что появятся и другие претенденты на пост главы города, ведь прием заявлений продлится до 11 ноября, пишет АиФ Самара.
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