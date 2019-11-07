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Новости /  Политика /  Политика региона  

На должность главы Новокуйбышевска претендуют уже три кандидата

7 ноября 2019 12:49
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На должность главы Новокуйбышевска претендуют уже три кандидата
Прием заявлений продлится до 11 ноября.

Третьим в списке после Виктора Русина и Михаила Абдалкина стал Владимир Волков.

На должность главы Новокуйбышевска претендуют три кандидата, сообщает НСК63.

Третьим кандидатом, после Виктора Русина и Михаила Абдалкина зарегистрировался начальник смены цеха № 1 АО «ННК» Владимир Волков.

Также Владимир Волков является заместителем председателя общественной организации «Народные депутаты», в которую он перешёл выйдя из КПРФ. Ранее Владимир Волков был кандидатом в депутаты седьмого созыва от Партии Роста.

Возможно, что появятся и другие претенденты на пост главы города, ведь прием заявлений продлится до 11 ноября, пишет АиФ Самара.

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Комментарии



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