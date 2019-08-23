Митинг за социальные права граждан и честные выборы планируют в Самаре
23 августа 2019 12:29
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За несколько дней до единого дня голосования, 5 сентября, в Самаре состоится митинг за социальные права граждан и честные выборы. Организаторами выступает движение «Гражданская инициатива».
— Уведомление о проведении митинга подано в администрацию Самары. Мы планируем во время митинга использовать флаги, транспаранты, плакаты, звукоусиливающую аппаратуру, — пояснил координатор акции, депутат губернской думы Михаил Матвеев.
Местом проведения митинга организаторы выбрали гайд-парк в сквере «Родина». Мероприятие планируют начать в 17:00 и закончить в 20:00. По предварительной оценке, оно соберёт 500 человек.
В последние несколько месяцев оппозиция Самарской области активизировала свою протестную активность. Так, 10 августа в Самаре прошёл одиночный пикет сторонников Алексея Навального, а неделю спустя о своем недовольстве заявили коммунисты Новокуйбышевска, сообщает ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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