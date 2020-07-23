Международный фестиваль «Самарское знамя» пройдет в Самаре в конце августа
23 июля 2020 12:52
229
22 июля 2020 года в Самарском Региональном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось заседание организационного комитета по реализации Международного патриотического проекта «Самарское Знамя».
Прошло три года с того момента, как о существовании Самарского знамени стало известно широкой публике. Старт проекту был дан в год 140-летия исторической реликвии, и посвящён событиям освобождения балканских народов от 500-летнего османского ига.
В 2017 году центральным событием проекта стала экспедиция по историческому маршруту. Делегация с изготовленной копией знамени и освященной в Москве на мощах Митрополита Алексия проследовала по историческому пути «Самара-Сызрань-Москва». Памятный символ передали военнослужащим в Сирию. Учебные заведения Самарской области активно включились в этот проект, объединивший в себе краеведение и мировую историю, культуру и литературу. Историю патриотического проекта «Самарское знамя» напомнил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, председатель Российского военно-исторического общества в Самарской области, председатель оргкомитета проекта.
В 2019 году состоялся первый Международный фестиваль «Самарское Знамя», в котором приняли участие представители военно-исторических клубов, общественных движений, артисты и журналисты из республики Болгария.
Центральным событием трехдневного фестиваля стала военно-историческая реконструкция событий русско-турецкой войны, в которой приняли участие представители военно-исторических клубов республики Болгария, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Орла. В Струковском саду был воссоздан момент передачи Самарского знамени третьей дружине болгарского ополчения в лагере близ румынского города Плоешти. После вручения знамени зрители увидели реконструкцию битвы при Стара-Загоре, состоявшуюся в июле 1877 года.
Многочисленные исторические площадки, воссоздающие быт, культуру и историю конца XIX века: военный госпиталь времен Русско-турецкой войны, игры солдат в бадминтон и крикет, историко-бытовые и бальные танцы конца XIX века, мастер-классы, народные промыслы России и Болгарии, народные игры и танцы двух стран, флешмоб болгарского танца «Хоро», тематические выставки и многое другое.
Второй международный фестиваль «Самарское Знамя» изначально планировали провести с 16 по 19 мая, но в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пришлось перенести. Новой датой проведения фестиваля организаторы называют 29 августа. Выбор даты приурочен к годовщине обороны Шипки, которая отмечается в Болгарии с 21 по 26 августа. Местом проведения выбрана территория Струковского парка, который связан с историческими событиями и отражен в романе Алексея Солоницына «Самарское Знамя». В этот же день состоится торжественная литургия и возложение цветов к могиле Петра Алабина на территории Иверского женского монастыря и к его памятнику.
На оргкомитете обсудили содержательное наполнение фестиваля и ряд вопросов по проведению военно-исторической реконструкции, по работе площадок, воссоздающих быт, культуру и историю конца XIX века с непременным учетом эпидемиологической обстановки и социального дистанцирования. Фестиваль сохранит статус «международный», Болгария присоединится к участникам в режиме «телемоста», сообщили организаторы фестиваля.
«Такая ситуация заставляет мыслить творчески и креативно, использовать нестандартные методы и подходы», - подчеркнула заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Инна Жичкина, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области.
Несмотря на ограничения, многие мероприятие проекта проведены в формате он-лайн. На конкурс рисунков среди учащихся младших классов, посвященный Самарскому Знамени, поступило почти 900 работ. В конце июня состоялось подведение итогов конкурса, выявлено пять абсолютных победителей и 24 победителя специальных номинаций. Все будут награждены дипломами и ценными подарками в рамках проведения фестиваля.
Было решено в срок до 1 августа направить свои предложения по проведению «Самарского знамени» и предметно обсудить каждую фестивальную площадку.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
23 июля 2020 18:24
Глава Чечни также сообщил, что его перевели из структуры МВД в Росгвардию. Кадыров удостоен ряда наград и званий, в том числе высшей награды страны - звания Героя... Политика региона
53
23 июля 2020 16:59
Тимофеев назначен исполняющим обязанности мэра на срок до 28 июля, когда пройдет внеочередная сессия Норильского городского совета депутатов. Политика региона
114
23 июля 2020 15:34
Песков отметил, что конкретных решений еще нет и напомнил, что этот вопрос находится в ведении правительства России и его штаба по борьбе с распространением... Политика региона
162
Выборы в Самарской области
18 июля 2020 12:01
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
684
3 июля 2020 12:49
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
684
2 июля 2020 17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно. Выборы в Самарской области
1562
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
942
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1600
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1466
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1493
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3792
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3271
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4310
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4344
Мероприятия