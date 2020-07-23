Международный фестиваль «Самарское знамя» пройдет в Самаре в конце августа

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22 июля 2020 года в Самарском Региональном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялось заседание организационного комитета по реализации Международного патриотического проекта «Самарское Знамя».Прошло три года с того момента, как о существовании Самарского знамени стало известно широкой публике. Старт проекту был дан в год 140-летия исторической реликвии, и посвящён событиям освобождения балканских народов от 500-летнего османского ига.В 2017 году центральным событием проекта стала экспедиция по историческому маршруту. Делегация с изготовленной копией знамени и освященной в Москве на мощах Митрополита Алексия проследовала по историческому пути «Самара-Сызрань-Москва». Памятный символ передали военнослужащим в Сирию. Учебные заведения Самарской области активно включились в этот проект, объединивший в себе краеведение и мировую историю, культуру и литературу. Историю патриотического проекта «Самарское знамя» напомнил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, председатель Российского военно-исторического общества в Самарской области, председатель оргкомитета проекта.В 2019 году состоялся первый Международный фестиваль «Самарское Знамя», в котором приняли участие представители военно-исторических клубов, общественных движений, артисты и журналисты из республики Болгария.Центральным событием трехдневного фестиваля стала военно-историческая реконструкция событий русско-турецкой войны, в которой приняли участие представители военно-исторических клубов республики Болгария, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Орла. В Струковском саду был воссоздан момент передачи Самарского знамени третьей дружине болгарского ополчения в лагере близ румынского города Плоешти. После вручения знамени зрители увидели реконструкцию битвы при Стара-Загоре, состоявшуюся в июле 1877 года.Многочисленные исторические площадки, воссоздающие быт, культуру и историю конца XIX века: военный госпиталь времен Русско-турецкой войны, игры солдат в бадминтон и крикет, историко-бытовые и бальные танцы конца XIX века, мастер-классы, народные промыслы России и Болгарии, народные игры и танцы двух стран, флешмоб болгарского танца «Хоро», тематические выставки и многое другое.Второй международный фестиваль «Самарское Знамя» изначально планировали провести с 16 по 19 мая, но в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие пришлось перенести. Новой датой проведения фестиваля организаторы называют 29 августа. Выбор даты приурочен к годовщине обороны Шипки, которая отмечается в Болгарии с 21 по 26 августа. Местом проведения выбрана территория Струковского парка, который связан с историческими событиями и отражен в романе Алексея Солоницына «Самарское Знамя». В этот же день состоится торжественная литургия и возложение цветов к могиле Петра Алабина на территории Иверского женского монастыря и к его памятнику.На оргкомитете обсудили содержательное наполнение фестиваля и ряд вопросов по проведению военно-исторической реконструкции, по работе площадок, воссоздающих быт, культуру и историю конца XIX века с непременным учетом эпидемиологической обстановки и социального дистанцирования. Фестиваль сохранит статус «международный», Болгария присоединится к участникам в режиме «телемоста», сообщили организаторы фестиваля.«Такая ситуация заставляет мыслить творчески и креативно, использовать нестандартные методы и подходы», - подчеркнула заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Инна Жичкина, исполнительный директор Российского военно-исторического общества в Самарской области.Несмотря на ограничения, многие мероприятие проекта проведены в формате он-лайн. На конкурс рисунков среди учащихся младших классов, посвященный Самарскому Знамени, поступило почти 900 работ. В конце июня состоялось подведение итогов конкурса, выявлено пять абсолютных победителей и 24 победителя специальных номинаций. Все будут награждены дипломами и ценными подарками в рамках проведения фестиваля.Было решено в срок до 1 августа направить свои предложения по проведению «Самарского знамени» и предметно обсудить каждую фестивальную площадку.