Кандидатов в Самарскую губдуму зачистили до минимума
30 июля 2019 12:00
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Облизбирком не зарегистрировал большинство кандидатов на манданты депутатов Самарской губернской думы от 11-го и 19-го округов. Как сообщили в пресс-службе комиссии, этот этап довыборов прошли всего три кандидата в Безымянском округе №11 и два — в Приволжском №19.
На Безымянке зарегистрироваться смогли только депутаты Кировского райсовета Самары Андрей Мастерков («Единая Россия») и Дмитрий Кравченко («Справедливая Россия»), а также экс-депутат губдумы, директор ООО «Астроликс» Юрий Венедиктов (ЛДПР). Отказы получили коммунист, депутат того же райсовета Владимир Брязу, самовыдвиженцы Алексей Козлов и Дмитрий Татаринов. Самоотвод взял еще один самовыдвиженец Сергей Корчевой.
В Приволжском округе — своя интрига. Регистрацию здесь не прошел единорос, что само по себе редкость на современных выборах. От партии власти выдвигался Сергей Гринько. Коммунист Валерий Федотов сам отказался от участия, не смог пройти процедуру регистрации самовыдвиженец Евгений Головинов.
В результате здесь будут баллотироваться будут только два кандидата, и оба — сызранские депутаты. Это представитель «Объединенной страховой компании» Дмитрий Копылов (ЛДПР) и оператор лазерной установки АО «Тяжмаш» Александр Исаев («Справедливая Россия»). Такой расклад создает определенные риски, так как выход по той или иной причине любого из кандидатов из кампании делает выборы безальтернативными, что предполагает их отмену и объявление по новой, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
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30 июля 2019 12:00
Этот этап довыборов прошли всего три кандидата в Безымянском округе №11 и два — в Приволжском №19. Политика региона
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