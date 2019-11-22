Исполнять обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области будет Михаил Татаринцев
22 ноября 2019 12:01
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Сегодня, 22 ноября, в Самарской области выбрали нового и.о. министра энергетики и ЖКХ 63 региона. Исполнять обязанности стал заместитель Михаил Татаринцев.
Два года он занимал руководящую должность в департаменте ресурсного обеспечения образования 63 региона, а после был заместителем министра образования и науки.
Напомним, что ранее областной Минэнерго и ЖКХ возглавлял Сергей Марков. Он освободил руководящее кресло после ухода на новую должность. Накануне, 18 ноября, он победил в выборах главы Новокуйбышевска, пишет ПроГородСамара.
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