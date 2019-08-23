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Губернатор Самарской области встретился с заместителем председателя ВЭБ

23 августа 2019 12:44
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Губернатор Самарской области встретился с заместителем председателя ВЭБ
Стороны обсудили вопросы сотрудничества при реализации на территории губернии перспективных проектов в транспортной сфере.

В четверг, 22 августа, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с заместителем председателя Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Сорокиным, который приехал в регион с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества при реализации на территории губернии перспективных проектов в транспортной сфере.

«Наше плодотворное сотрудничество началось еще во время подготовки к Чемпионату мира по футболу, когда вы возглавили Оргкомитет «Россия-2018», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к Алексею Сорокину. – Благодаря нашим совместным усилиям мы достойно провели игры мирового футбольного первенства».

Напомним, заместитель председателя Госкорпорации возглавлял заявочный комитет «Россия-2018», который боролся за проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года именно в России, принимал участие в финальной презентации российской заявки в Цюрихе. Позже Алексей Сорокин возглавил организационный комитет по подготовке и проведению первенства и вошел в Совет Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). Алексей Сорокин неоднократно посещал самарский стадион и следил за его возведением, оказывая всестороннюю помощь и поддержку строительству.

В память о прошедшем мундиале руководитель региона подарил представителю ВЭБ книгу «Самара в игре». В нее вошли самые яркие фотографии о строительстве стадиона «Самара Арена» и объектов инфраструктуры, а также снимки с матчей зарубежных команд и сборной России. В этом альбоме наглядно видно, как преображался город во время подготовки к мировому событию.

Губернатор во время беседы отметил, что вся инфраструктура, построенная к ЧМ-2018, сегодня активно используется жителями Самарской области. На самой главной футбольной арене региона проводятся домашние матчи «Крыльев Советов», концерты, форумы и другие масштабные мероприятия. Развитие получит и территория вокруг стадиона, где будут построены еще ряд спортивных объектов и сооружений, сообщает пресс-служба облправительства.

«Наше тесное сотрудничество, безусловно, будет продолжено при реализации других не менее масштабных проектов», – резюмировал Дмитрий Азаров.

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Комментарии



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