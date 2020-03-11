Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал поправки в Конституцию РФ

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Во вторник, 10 марта, в Государственной думе РФ состоялось масштабное обсуждение поправок в Конституцию РФ. Предложения, которые предлагается внести в главный документ страны, прокомментировал Губернатор Самарской областиГлава региона отметил, что изменения в Конституцию сегодня активно обсуждаются гражданами страны. В Самарской области драйвером такого обсуждения выступает Общественная палата. Также люди высказывают свое мнение относительно того, что они считают наиболее важным среди предложенных поправок, в ходе личных встреч с Губернатором, представителями депутатского корпуса, лидерами общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.«В первую очередь, люди поддерживают укрепление позиций страны как социального государства. В действующей Конституции декларируется, что Россия — социальное государство. Предложенные поправки наполняют это понятие конкретным содержанием. Фактически, в главном законе страны предлагается конкретизировать, что такое социальное государство и какие гарантии оно предоставляет гражданам – путем закрепления позиций по индексации пенсий и мер государственной поддержки, фиксации минимального уровня оплаты труда не ниже прожиточного минимума , — отметил Дмитрий Азаров. Губернатор напомнил, что нормативное закрепление МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума произошло не так давно – в 2018 году. Однако все понимают, насколько закрепление уровня оплаты труда и социальных гарантий актуально в условиях нестабильной мировой экономики. «В последние недели коронавирус вызвал волну последствий в мировой экономике, и Россия как составная часть мировой экономики тоже несет определенные потери. В этой ситуации люди задаются вопросом — что может гарантировать индексацию выплат, сохранение уровня социальных гарантий? Теперь эти правила предлагается закрепить в главном законе страны – что будет гарантировать неукоснительное исполнение всех социальных обязательств – сейчас и навсегда», — отметил Глава региона.Еще один блок поправок, который находит поддержку у абсолютного большинства граждан, касается роли семьи и поддержки семейных ценностей. «Крайне важно, что в основном законе страны предлагается закрепить понимание семьи и традиционных семейных ценностей как основы развития государства. Людей беспокоит, что в ряде стран происходит размывание понятия семьи, родительства, даже понятия «мама» и «папа» – и тем более важно, чтобы в нашей стране эти базовые ценности находились под защитой Конституции», — подчеркнул Дмитрий Азаров.«Поддержку людей получают и вопросы, связанные с укреплением суверенитета, целостности государства, неприкосновенности его границ, а также — главенства российского законодательства, — отметил Глава региона. — Люди прекрасно понимают, что суверенное государство — это государство, которое обладает независимой позицией на мировой арене, действует в интересах собственного народа, защищает свою территориальную целостность и нерушимость границ. Не менее важно главенство национального законодательства над международным – ведь российские законы составлены в интересах граждан нашей страны и отражают запросы российского общества. Предложенные поправки позволят обеспечить главенство национальных законов — чтобы нам никто не мог указывать со стороны, что и как делать, пытаться навязать свое мнение». Губернатор подчеркнул, что закрепление этих позиций в главном законе страны полностью соответствует запросам и чаяниям людей.Не менее важно закрепить в Конституции патриотическую составляющую, которая касается и формирования новой национальной элиты. «Глава Государства неоднократно подчеркивал, что смысл, миссия государственной службы именно в служении России и российскому народу. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом и никак иначе». Дмитрий Азаров считает важной норму о том, что представители власти не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство. В противном случае они вряд ли смогут «в полной мере служить своей стране, своему народу, потому что будут иметь интересы и в других странах».Вопросы патриотизма неразрывно связаны с сохранением исторической правды – особенно это актуально в Год памяти и славы: «Мы знаем, что наши недоброжелатели стремятся принизить роль нашего народа во Второй мировой войны. Такого искажения исторической правды допустить никак нельзя. Мы вели праведную войну, защищая нашу страну и саму жизнь на Земле, вели войну освободительную для Европы. Сегодня у нас хотят украсть Победу. И поэтому мы должны защитить правду о Подвиге нашего народа, о Великой Победе – ради наших потомков, ради нашего будущего».Отдельно Губернатор Дмитрий Азаров, председатель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» отметил поправки в Конституцию, касающиеся защиты культурного наследия. «Конституция ставит нашу культуру в ряд ключевых ценностей страны, наравне с такими символами государства как флаг, гимн, столица нашей Родины. Государство становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — При этом Конституция, сохраняя традиции, направлена в будущее. И она закрепляет стремление России к научно-технологическому прогрессу. Впервые в истории в Конституции будут упоминаться информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных. А это — соблюдение права на личную жизнь».Также Глава региона прокомментировал поправку, предложенную сегодня депутатом Госдумы, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Напомним, она касалась снятия ограничений по участию в выборах для действующего Главы государства в связи с существенными изменениями в Конституции. «Сегодня граждане связывают именно с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным гарантии продолжения курса социальной справедливости, сохранение социальных гарантий. Совершенно точно в обществе есть запрос на то, чтобы Владимир Владимирович продолжил свою деятельность как Глава государства, — отметил Дмитрий Азаров. — Разные варианты люди предлагают: и просто продление сроков, и использование других возможностей парламентской республики — возглавить Государственную думу, усилить роль Госсовета. В чем честность предложения, которое было озвучено сегодня: не изобретаются никакие конструкции, не применяются никакие политтехнологии. Фактически это предложение дает возможность Владимиру Владимировичу Путину участвовать в честных и открытых выборах и в 2024 году. Это честная позиция. Позиция, которая находит поддержку у многих людей. Будет Владимир Владимирович участвовать в этих выборах или не будет, — время покажет, он решение примет. Но возможность совершенно точно у него такая должна быть. Это соответствует мнению абсолютного большинства жителей Самарской области, и уверен – всей страны», — резюмировал Дмитрий Азаров.