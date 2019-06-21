Главой Шигонского района избран Сергей Строев
21 июня 2019 11:33
84
Сегодня, 21 июня, муниципальный район Шигонский Самарской области обрел нового главу.
Рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры, Собрание представителей муниципального района Шигонский единогласного проголосовало за Сергея Строева.
Трудовая биография С.Строева началась в 1986 году с работы в колхозе "Заветы Ильича". Затем служба в армии, возвращение в родной колхоз. Работа на различных должностях, в том числе заместителем директора совхоза "Суринский". С 2006 по 2017 год Сергей Строев - глава сельского поселения Бичевная муниципального района Шигонский. С августа 2017 года - первый заместитель главы администрации м. р. Шигонский.
В должность главы муниципального района Шигонский Сергей Александрович Строев вступил 21 июня, пишет "Волжская коммуна".
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 июня 2019 11:33
Он уже вступил в должность. Политика региона
84
20 июня 2019 19:30
Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Его главные заявления — в материале РБК. Политика региона
276
20 июня 2019 17:55
Президент подчеркнул, что подобная проблема существует во многих государствах, но она не должна останавливать в борьбе с коррупцией. Политика региона
288
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1714
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1284
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1280
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
257
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
441
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
398
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
365
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
461
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
458
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
471
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
368
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
628
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
653
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
389
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
701
Мероприятия