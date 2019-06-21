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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главой Шигонского района избран Сергей Строев

21 июня 2019 11:33
84
Главой Шигонского района избран Сергей Строев
Он уже вступил в должность.

Сегодня, 21 июня, муниципальный район Шигонский Самарской области обрел нового главу.

Рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры, Собрание представителей муниципального района Шигонский единогласного проголосовало за Сергея Строева.

Трудовая биография С.Строева началась в 1986 году с работы в колхозе "Заветы Ильича". Затем служба в армии, возвращение в родной колхоз. Работа на различных должностях, в том числе заместителем директора совхоза "Суринский". С 2006 по 2017 год Сергей Строев - глава сельского поселения Бичевная муниципального района Шигонский. С августа 2017 года - первый заместитель главы администрации м. р. Шигонский.

В должность главы муниципального района Шигонский Сергей Александрович Строев вступил 21 июня, пишет "Волжская коммуна".
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Комментарии



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