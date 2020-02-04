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Новости /  Политика /  Политика региона  

Евгений Серпер: "Был проведен глубокий анализ идущих в регионе процессов, и большинство из них имеет положительную динамику"

4 февраля 2020 09:11
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Евгений Серпер: Был проведен глубокий анализ идущих в регионе процессов, и большинство из них имеет положительную динамику
Депутат Государственной Думы Евгений Серпер прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы

- В своем Послании Дмитрий Азаров обозначил ключевые приоритеты и стратегические направления, по которым Самарская область будет продолжать свое дальнейшее развитие в ближайшее время. Был проведен глубокий анализ идущих в регионе процессов, и большинство из них имеет положительную динамику. Например, рост объем областного ВРП по итогам прошлого года более чем на 2%. Эффективная работа руководства региона позволила также обеспечить рост промышленного производства, повышение инвестиционной привлекательности сразу на 24 пункта, значительное увеличение объемов привлекаемых федеральных средств.
Безусловно, одной из основных тем Послания считаю проецирование на Самарскую область тех стратегических задач,которые обозначил в своем Послании Президент России Владимир Владимирович Путин. Работа по решению демографической проблемы в регионе ведется системно на протяжении длительного времени, и результаты этой работы видны. У нас создан реально работающий и эффективный механизм соцподдержки. Теперь важно реализовать поручения главы государства, чтобы обеспечить семьям с детьми более достойный уровень жизни. Дмитрий Азаров перечислил целый комплекс новых мер поддержки, которые будут реализованы в губернии. В частности, тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, в этом году выплатят 3,8 млрд. рублей. Кроме того, все семьи, где в 2020 году родились дети, получат маткапитал, в том числе на первого ребенка, уже с июля.

Еще одна важная тема Послания – подготовка к 75-летию Великой Победы. Масштабы празднования этой даты, безусловно, должны соответствовать ее значению для всех нас, для нашей страны и ее истории. И центральное место в этих мероприятиях должно принадлежать нашим дорогим ветеранам. Они должны чувствовать нашу заботу и поддержку.
Как для депутата Госдумы, входящего в комитет по транспорту и строительству, считаю очень хорошей новостью, что реализация на террритории региона профильного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» вошла в пятерку лучших по стране. Как отметил Губернатор, это является убедительным подтверждением высокого доверия к Самарской области со стороны наших федеральных коллег. Кроме того, это позволяет рассчитывать и на другие инфраструктурные проекты в перспективе. В прошлом году в рамках «дорожного» нацпроекта удалось отремонтировать более 250 км дорог по всей области, результатом чего стало снижение смертности. Готовы и дальше поддержать усилия регионального руководства в этом направлении, надо закрепить эту хорошую тенденцию и наращивать позитивный эффект.
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Комментарии


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