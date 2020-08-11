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«Единая Россия» предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%

11 августа 2020 12:03
132
Единая Россия предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%
Также предложено создать единый перечень дополнительных выплат.

«Единая Россия» подготовила ряд системных предложений, которые направлены на защиту сотрудников бюджетных учреждений — врачей, учителей, работников сферы культуры. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о реформировании системы оплаты труда бюджетников с участием министерств и профсоюзов, которое организовала «Единая Россия».
Во-первых, партия предложила увеличить долю оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, а также создать единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера — чтобы соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы было 70% на 30%, соответственно.

«Мониторинг показывает, что во многих регионах должностные оклады учителей и врачей даже ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме оплаты труда где-то не достигает и 30%. А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы. Тех же учителей буквально «насильно» заставляют работать на 1,5-2 ставки, брать дополнительное классное руководство, вести факультативы. Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства», — сказал Андрей Турчак.
В связи с этим «Единая Россия» считает необходимым создать систему, согласно которой выполнение показателей майских указов по зарплатам бюджетников обеспечивалось из расчета одной ставки — чтобы ограничить вынужденные переработки.
Кроме того, партия предлагает установить предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных организаций и среднемесячной зарплаты остальных работников.
«Будет справедливым ввести какой-то внятный, прозрачный коэффициент соотношения этих зарплат», — сказал Андрей Турчак.

Предложения «Единой России» касаются законопроекта, внесенного в Госдуму Правительством. Согласно документу кабмин получит право утверждать требования к системам оплаты труда работников бюджетной сферы. В профильных министерствах указывают, что проблема существует очень давно. В частности, в Минтруде отметили, что принятие поправок позволит «гармонизировать условия оплаты труда работников одной отрасли в разных регионах, повысить прозрачность применяемых систем оплаты труда и принимать при необходимости на федеральном уровне быстрые решения по оплате труда работников социальной сферы, но при этом сохранить достаточную гибкость регулирования на региональном и муниципальном уровнях».

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что законопроект проходит обсуждение в регионах и будет доработан с учетом замечаний экспертного сообщества.
«Главная задача сегодняшней встречи в рамках открытого диалога между представителями федеральных ведомств, объединений работников — прийти к единому знаменателю и выработать подход к решению данной проблемы, который позволил бы максимально учесть интересы работников бюджетной сферы», — отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме.
«Эта проблема существует не один год, неоднократно выходили к профильному министерству с предложениями и законодательными проектами мои коллеги - депутаты Самарской Губернской Думы, и инициативные группы профсоюзов медиков, работников «скорой помощи». Запрос на социальную справедливость - вот, что важно при принятии этого законопроекта. Система оплаты труда работников бюджетной сферы нуждается в масштабной реформе и реорганизации. Условия и система оплаты труда работников одной отрасли должны быть приведены к общему знаменателю в разных регионах, при этом необходимо сохранить или разработать заново систему поощрения бюджетников на региональном и муниципальном уровне», - считает председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности.
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Комментарии


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