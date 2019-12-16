Дума Самары хочет сократить себя и райсоветы
16 декабря 2019 11:48
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Городские депутаты предложили сократить численность районных советов Самары, а также их представительство в гордуме. По итогам выборов, которые должны состояться в сентябре 2020 года, в райсоветы может быть избрано 210 депутатов вместо нынешних 289, а их представителей в городском собрании — 37 вместо 41. Свою инициативу парламентарии Самары оформили в виде законопроекта, который 12 декабря направили в губдуму.
Если поправки будут приняты, то в 3 райсовета изберут по 20 депутатов (Железнодорожный, Ленинский и Самарский), остальные — по 25. Сейчас численность депутатов очень сильно отличается в каждом районе, поскольку она привязана к числу жителей. В самые крупные районы — Промышленный и Кировский — в 2015 году было избрано соответственно 40 и 38 депутатов, тогда как в наименьшие по числу жителей — Самарский и Ленинский — 26 и 24.
В 2015 году число райдепов в каждом совете было сделано четным, чтобы возможно было избрать равное число депутатов по партийным спискам и одномандатным округам. Как в 2020 году будут распределены мандаты при сохранении смешанной системы в тех 6 районах, где предложено сделать по 25 депутатов, не уточняется, пишет "Самарское обозрение".
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Комментарии
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