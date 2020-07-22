Дмитрий Медведев о программе «Единой России»: Это должен быть набор конкретных предложений

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«ПолитСтартап» доказал свою востребованность и эффективность, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта, которые одержали победу в предварительном голосовании партии и представят ее на выборах в сентябре. Дмитрий Медведев назвал «серьезным интеллектуальным ресурсом» тех, кто прошел политическую практику — их более 13,5 тысяч.«Причем у нас так принято, что нет никакого единомыслия — не обязательно соглашаться со всем, что говорят старшие коллеги. Безусловно, есть определенные принципы, но важно, что можно и поспорить, и поговорить о различных вопросах. Тем более, что это всегда полезно», — сказал Дмитрий Медведев.Председатель «Единой России» обсудил с участниками «ПолитСтартапа» предложения в программные документы партии. Их могут включить в документы к следующему избирательному циклу.К примеру, Ольга Ортина из Воронежской области предложила зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции. Дмитрий Медведев назвал эту тему крайне острой для жителей страны.«Мы могли бы зафиксировать в качестве предложений в нашу партийную программу какие-то механизмы, которые сдерживают рост тарифов. Действительно, эта тема — одна из самых острых для граждан нашей страны. Давайте вместе поработаем над программным документом и подумаем, какие принципы и методы туда можно было бы внедрить», — сказал Дмитрий Медведев.В свою очередь, врач-нейрохирург Оренбургской областной детской клинической больницы Алексей Поснов поднял тему поддержки врачей — в частности, он назвал необходимым программу обеспечения медиков жильем. Дмитрий Медведев отметил, что медицинские работники стали настоящими героями и заслуживают особого внимания со стороны государства и «Единой России».«Нужно обязательно предусмотреть дополнительные меры поддержки, гарантии, в том числе и по программам, связанным с жильем. Давайте мы в рамках нашей новой программы этот подход разовьем. Нужно посмотреть, какие именно жилищные институты использовать, кому конкретно давать жилье, при каких условиях — потому что это всегда решение индивидуального вопроса. Но это сделать нужно обязательно», — заявил Дмитрий Медведев.Отдельным блоком в программе станет экономическое развитие страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа «Единой России» должна включать набор не пожеланий, а конкретных предложений, которые будут работать не только здесь и сейчас, но и в перспективе.«Я неоднократно говорил, что программа «Единой России» — это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий — у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса — а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее», — сказал Дмитрий Медведев.Характеризуя перспективы партийного проекта, Дмитрий Медведев отметил, что наставничество, на котором строится «ПолитСтартап», должно развиваться — это, по сути, одно из условий существования партии. Через этот механизм партия сокращает поколенческий разрыв.«Не бывает так, чтобы общество было мономерным, чтобы все говорили на одном и том же языке. У каждой категории людей, у каждого поколения есть даже свой набор слов, который может быть близким или не близким, нравиться или не нравиться. Тот же самый культурный код, как принято говорить. Надо стараться быть актуальным. Решать те вопросы, которые важны для современной молодежи», — сказал Дмитрий Медведев.Председатель «Единой России» заявил, что участники «ПолитСтартапа» обладают двумя необходимыми качествами для политика — желанием помочь людям и потребностью в этом. В свою очередь, это дает возможность молодым кандидатам подойти к предстоящим выборам во всеоружии.«В самарском регионе 22 молодых участника кадрового проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ« успешно преодолели праймериз и стали кандидатами от партии на предстоящих в сентябре выборах в советы районных депутатов. По итогам образовательных модулей «Политстартапа« были подготовлены 129 молодых политтехнолога, которые будут помогать в выборном процессе», - рассказал координатора проекта в Самарской области, действующий депутат Думы г.о. Самара Дмитрия Квашина.“Процедура предварительного голосования в этом году показала высокий уровень запроса не просто на обновление, а на омоложение партийных кандидатов. 43% от общего числа участников проекта в нашем регионе составили молодые люди в возрасте до 35 лет. Конечно, не у всех получилось пройти процедуру праймериз, но главное - желание», - отметил наставник кадрового проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ».