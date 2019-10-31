Дмитрий Азаров участвует в расширенном заседании президиума Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения»
31 октября 2019 12:29
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Сегодня, 31 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», который проводит Президент страны Владимир Путин в Светлогорске (Калининградская обл.)
Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
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