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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров участвует в расширенном заседании президиума Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения»

31 октября 2019 12:29
109
Дмитрий Азаров участвует в расширенном заседании президиума Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения»
Его проводит Президент страны Владимир Путин в Светлогорске.

Сегодня, 31 октября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», который проводит Президент страны Владимир Путин в Светлогорске (Калининградская обл.)
Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.


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