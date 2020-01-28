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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров принял участие в заседании Бюро Высшего совета партии «Единая Россия»

28 января 2020 12:33
93
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Бюро Высшего совета партии Единая Россия
Участники встречи обсудили реализацию Послания Президента Владимира Путина и роль партии в решении стоящих перед страной и регионами задач.

Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия», которое прошло в Москве в режиме вкс. Во встрече, которую провел Председатель Партии Дмитрий Медведев, приняли участие заместители Председателя правительства РФ и министры социального блока.

Участники встречи обсудили реализацию Послания Президента Владимира Путина и роль партии в решении стоящих перед страной и регионами задач. В частности, было отмечено, что укрепление диалога партии с социальным блоком Правительства РФ позволит усилить проектный подход при реализации поручений Главы государства. В свою очередь, Правительство рассчитывает на поддержку партии в скорейшем принятии законодательных инициатив, направленных на реализацию Послания.

В ходе дискуссии член Бюро Высшего совета партии, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поднял вопрос о необходимости скорейшей конкретизации сроков и порядка финансирования по тех мерам поддержки, которые были обозначены Президентом в Послании. В частности, речь идет о предоставлении поддержки семьям с детьми в возрасте с 3 до 7 лет, а также обеспечения бесплатным школьным питанием младших школьников. Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время.

Кроме того, в ходе обсуждения Глава региона пригласил министра спорта РФ Олега Матицына посетить с рабочим визитом Самарскую область, ознакомиться с опытом и передовыми практиками нашего региона в сфере развития физической культуры и детского спорта. Министр спорта ответил на приглашение согласием и обозначил возможность посещения области уже в феврале, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии


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