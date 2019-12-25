Дмитрий Азаров примет участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам
25 декабря 2019 13:02
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Сегодня Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Его проведёт Глава государства.
Основными вопросами станут динамика и показатели выполнения нацпроектов, ход их финансирования, сообщает Департамент информационной политики.
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