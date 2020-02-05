Дмитрий Азаров приглашён к работе по подготовке предложений для предстоящего совместного заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию
5 февраля 2020 13:11
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приглашён к работе по подготовке предложений для предстоящего совместного заседания Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. В работе участвуют члены Правительства РФ, учёные, Главы регионов, эксперты #Россиястранавозможностей.
Цель предстоящего совместного заседания вчера обозначил Президент страны Владимир Путин. По мнению Главы государства, необходимо «поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни».
В ходе подготовки предложений к Госсовету отдельно будет рассматриваться вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и соцсферы. Напомним, развитие кадрового потенциала Самарской области является ключевым направлением работы региональных властей.
Наш регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству участников конкурса "ЛидерыРоссии". А опыт разработки в регионе системы развития кадрового потенциала #Кадросфера признан уникальным на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ.
Все предложения, выработанные сегодня представителями фед. и рег. властей, а также экспертным сообществом, будут представлены на предстоящем совместном заседании Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию под председательством Президента РФ Владимира Путина, сообщает Департамент информационной политики.
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